Scrive Simone Magro:

Cattiveria e squallore senza precedenti

Pubblicato il 11-12-2018

L’attacco di Beppe Grillo a Matteo dall’Osso, fino a qualche giorno fa deputato del Movimento 5 Stelle, è di una cattiveria e di uno squallore senza precedenti. La sua decisione di abbandonare il gruppo 5S e passare a Forza Italia è stata commentata dal fondatore dei grillini con un misero: “Sono disposto a dargli il doppio di Berlusconi”. Nessuna umana comprensione verso la sua disabilità, la sua malattia, causa prima della sua scelta di trovare nuove sensibilità e nuovi stimoli che evidentemente mancavano ai pentastellati.

Il sig. Beppe Grillo – si sa – è abituato a fare il comico. Lo faceva negli anni 80, gli anni del pentapartito, lo fa adesso. Ma oggi come allora, non ha perso la sua capacità di offendere in modo gratuito. Quella di far ridere ..beh: quella non l ha mai avuta!!!

Simone Magro