Siria, Julie Ward, i Curdi lasciati soli contro Erdogan

Pubblicato il 21-12-2018

L’annuncio del presidente Trump di lasciare la Siria ha avuto come effetto immediato quello di preoccupare i curdi del Rojava, già sotto assedio di Erdogan. La questione curda è cruciale in quanto sono stati loro a fermare l’avanzata dell’Isis e nell’agosto 2016 quando l’esercito turco entrò nella regione di Cerablus, Çobanbey e El Bab in Siria del nord per bloccare alle YPG la strada tra Kobane e Afrin gli Usa non fecero alcun tipo di obiezione. Anche la Russia all’epoca diede il via libera. Infatti tra i negoziati di Astana si era formata un’alleanza tra Russia e Turchia che portò la Russia ad approvare l’Operazione Afrin.

Ora con gli Usa che sembrano voler lasciare mano libera ad Ankara sui territori conquistati dai combattenti curdi e in vista delle amministrative di marzo, Erdogan sembra pronto a una nuova spedizione militare.

Per questo l’eurodeputata Julie Ward, già deputata del Labour Party, ha chiesto all’Europa di intervenire. “Il piano del presidente Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria settentrionale solleva timori perché ciò darebbe il via libero al governo turco per invadere la regione conosciuta come Rojava. Il presidente Erdogan sostiene di combattere il ‘terrorismo’ in Siria ma attacca le stesse forze – le YPG e SDF a guida curda – che si sono dimostrate essere gli alleati più affidabili della coalizione occidentale nella campagna per sradicare DAESH, il cosiddetto Stato islamico”.

Ward ha aggiunto: “Un’invasione turca potrebbe danneggiare l’autonomia del Kurdistan e distruggere la società laica e democratica di Rojava. Minaccia milioni di civili che attualmente convivono pacificamente come curdi, arabi, siriaci, assiri e armeni di fede musulmana, yazida e cristiana”.