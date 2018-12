Con Filippo Turati, Anna Kulisciov, Camillo Prampolini, per unanime giudizio degli storici Claudio Treves è una delle figure più prestigiose del socialismo. Nacque a Torino ...

Quando nel mese di novembre del 1994, in occasione del suo 47esimo congresso nazionale, il Partito socialista italiano andò purtroppo sciogliendosi successe che anche l'Avanti! venne messo in liquidazione. Molti ...

Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

Che governo, ragazzi. Dopo che Di Maio ha promesso col bilancio di abolire la povertà, oggi Salvini ha dichiarato che in pochi mesi cancellerà la ...

La crisi del Pd parte dall’89. Attenzione. Non che sia tutta lì. Attraversa momenti successivi e si avvita in cicli congiunturali favorevoli, poi ripiomba nel ...

Credo nello stato di diritto. Ho sempre combattuto contro la pena di morte. Di più. Proprio in questi giorni la Toscana rievoca il deliberato del ...

Sparatoria al Centro di Vienna

Pubblicato il 21-12-2018

La conferma arriva dalla polizia austriaca, nella Capitale intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. Si parla di un morto e un ferito a Vienna dopo una sparatoria davanti ad un ristorante

A sparare sarebbe stato un uomo, che adesso, secondo il Kurier, è ricercato. L’area che circonda il ristorante del centro città sulla Bäckerstraße è stata immediatamente isolata e un elicottero della polizia sorvola la zona in cerca dell’uomo.