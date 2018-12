Nessuno deve speculare sulla tragedia di via Turri. Giusto stare dalla parte di due ragazzi che hanno perso i genitori, di una famiglia preoccupata per ...

SPARI AL MERCATINO

Pubblicato il 11-12-2018

Attentato con spari nel centro a Strasburgo, nell’est della Francia. La Prefettura del Bas-Rhin conferma il bilancio della sparatoria, iniziata nei mercatini di Natale: 2 morti, 7 feriti gravi e 4 feriti lievi. È quanto riferisce la Prefettura sottolineando che l’autore della sparatoria era segnalato alle forze dell’ordine. La polizia ha inoltre confermato che l’autore degli spari è ancora in fuga ed è stato identificato. L’attentatore sarebbe ferito e sarebbe schedato come un radicalizzato. Lo scrivono i media locali, tra cui L’Alsace. In seguito, si è appreso che è un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati comuni. È stato isolato il Parlamento europeo. Il presidente francese Macron ha inviato il ministro dell’Interno Christophe Castaner a Strasburgo. Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner ha confermato che le vittime sono due. Indaga la Procura antiterrorismo di Parigi.

La prefettura della regione Grand Est e del dipartimento del Basso Reno ha comunicato che un’operazione di polizia è in corso a Neudorf, nella zona di rue d’Epinal. L’autore della sparatoia “sarebbe in questo momento barricato e circondato” dalla polizia, dice il quotidiano Le Figaro

Intervistato da Sky Tg 24 il presidente del Parlamento europeo Tajani ha detto che l’azione sarebbe stata causata da un commando di uomini non ancora individuati dalle forze di polizia. Il Parlamento europeo in questo momento è chiuso e non si sa quanti siano i parlamentari in giro per la città. La polizia ha invitato tutti a non uscire di casa. Tajani ha confermato inoltre che gli spari sono avvenuti a circa tre chilometri dalla sede del Parlamento europeo, dove ci sono i mercatini di Natale. Lo stesso Tajani in tarda serata a Rainews dice che l’attentatore di Strasburgo è un nordafricano e c’è un identikit.