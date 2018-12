Stella McCartney, per la sposa con amore

Pubblicato il 03-12-2018

Stella McCartney sposa il segmento wedding all’insegna del green e del prezzo democratico. La designer inglese ha lanciato Made with Love, la sua prima collezione bridal per la primavera 2019. I 17 modelli confermano la consueta anima ‘verde’ del brand grazie all’utilizzo della viscosa sostenibile, che affianca una versione moderna dei tessuti tradizionalmente utilizzati dall’industria della moda, tra cui pizzo e chiffon. Il primo abito Stella McCartney Made with Love, una creazione ispirata a quella realizzata su misura per la Duchessa del Sussex Meghan Markle durante le sue nozze, era stato svelato in occasione dell’apertura del nuovo store londinese in Old Bond Street. I modelli si contraddistinguono anche per un prezzo democratico, l’entry price è infatti di 675 sterline. All’interno di ogni capo viene ricamata una targhetta blu con un messaggio personale della stilista, in linea con la tradizione secondo cui le spose devono indossare qualcosa di colore blu. La collezione è disponibile da questo mese in selezionate boutique Stella McCartney, su Net-a-Porter e in alcuni department store, tra cui Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Harrods e Selfridges. Nel corso del tempo la Stella McCartney made with Love si arricchirà di nuovi capi e accessori.