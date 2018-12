Tav, quando l’idiosincrasia batte la ragione

Pubblicato il 10-12-2018

Piazza gremita A Torino, i ‘No Tav’ hanno riempito la piazza e gridato lo slogan “siamo tanti, convinti e resistenti”. Arrivato il sostegno da Grillo e Appendino per il pressing allo stop dell’opera. I ministri sono rimasti imbarazzati e silenziosi.

Il messaggio della piazza torinese recapitato al Movimento 5 Stelle è stato chiaro ed è arrivato direttamente dal leader dei ‘No Tav’, Alberto Perino, dal palco di Piazza Castello: “Tirate fuori le palle. Chiediamo con forza che tutto questo abbia fine, invitiamo il M5S a resistere e portare a casa quello che in passato hanno scritto e detto chiaramente”. Sotto di lui una marea di manifestanti: secondo gli organizzatori sono stati 70 mila, di certo il corteo partito da Piazza Statuto, due chilometri scarsi nel cuore del capoluogo piemontese, è stato affollatissimo.

Il No Tav Lele Rizzo, facendo il confronto con la piazza del Si di un mese fa, ha gridato: “Abbiamo vinto”. Ma la vera vittoria della Valsusa ci sarà soltanto se il governo dovesse fermare definitivamente l’Alta Velocità italo-francese.

La piazza di Torino non sancisce lo strappo tra No Tav e Movimento 5 Stelle ma l’ultimatum di Perino certifica che la sintonia non sia più quella di un tempo. Nelle stesse ore in cui Beppe Grillo, da Roma, viene contestato da un attivista e prova a rassicurarlo dicendo che l’Alta Velocità in Valsusa non si farà, il vicesindaco di Torino Guido Montanari, contestato anche lui in piazza da alcuni manifestanti, ha rimandato, a dopo la fine dell’analisi costi-benefici, ogni discorso sul prezzo che i grillini potrebbero pagare in termini di voti ed ha affermato: “Non credo che il Movimento sia in affanno rispetto alla Lega. Spaccatura con l’elettorato? Oggi il problema non c’è, vedremo”. A rappresentare la città, con indosso la fascia tricolore, c’è stato il vice sindaco e non la prima cittadina Chiara Appendino che invece si è limitata a scrivere un post su Facebook in cui ha ribadito: “La contrarietà all’opera e la vicinanza a chi condivide queste istanze”. Parole a cui corrispondono gli imbarazzi e i silenzi dei 5 Stelle di Governo, con Danilo Toninelli che ha rimandato nuovamente all’analisi costi/benefici, ma si è limitato a sottolineare la considerazione per la piazza con una affermazione: “Idea alternativa e sostenibile di futuro, di progresso”. A sentirsi coloro che le portano avanti, queste istanze, sono però i valsusini. La manifestante Luisa Avetta ha spegato: “Il Movimento 5 Stelle è una cosa, quello No Tav un’altra”. Ai pentastellati viene riconosciuto il merito di aver spinto per una nuova valutazione dell’opera, ma ora serve lo stop definitivo. Un obiettivo che non sarà facile vista la differenza di vedute con il partner di governo, la Lega.

Per le strade di Torino hanno marciato i giovani No Tav che ‘lottano contro una spesa inutile mentre le scuole sono fatiscenti’, le ‘donne montagnine’ in contrasto alle ‘madamin’ che avevano organizzato la manifestazione del 10 novembre, e anche qualche gilet giallo arrivato direttamente dalla Francia. Claude Mader, una signora di 70 anni arrivata con il marito e qualche altra decina di connazionali per spiegare il loro no, ha detto: “Abito in un paesino dell’Isère che sarà attraversato dalla linea, non voglio che i miei figli debbano pagare i debiti di quest’opera. L’opera non serve a niente perché già oggi si possono mettere le merci e i tir sui treni”. Poi c’è stata la nutrita schiera di amministratori No Tav, compresi alcuni sindaci dei paesi del versante francese come il cinquantenne Gilles Margueron di Villarodin Bourget, a due passi da Modane dove ci sarà l’ultima discenderia del tunnel e dove per ora è accatastato lo smarino degli scavi geognostici.

Come annunciato alla vigilia, il corteo è stato pacifico e i manifestanti hanno sfilato senza problemi di ordine pubblico, a parte un unico momento di tensione quando un paio di ragazzi hanno contestato il vicesindaco Montanari apostrofandolo come ‘assassino’ e ‘complice di Salvini’ e accusandolo di non opporsi all’opera con l’accusa: “Questa non è lotta, la lotta l’abbiamo fatta noi tutti i giorni al cantiere”. Proprio dove lo stesso Perino ha promesso di tornare se, alla fine, il Tav dovesse ripartire ed ha affermato: “Se proverete a farlo ci troverete tutti quanti davanti alle ruspe e contro di voi”.

L’Idiosincrasia alla Tav sembrerebbe talmente forte da voler battere la forza della ragione. La storia economica insegna che lo sviluppo economico ed il miglioramento delle condizioni di vita dell’umanità sono avvenute costruendo vie di comunicazione più veloci per il trasporto delle merci. Qualsiasi altra motivazione è frutto di pura idiosincrasia, essendo difficile pensare ad una valida ragione del pensiero ‘No Tav’. In questi ultimi tempi, strane congiunzioni politiche si stanno verificando in Europa: si tratterebbe di forze demolitrici che vanno contro ogni principio costruttivo di benessere economico e sociale.

Salvatore Rondello