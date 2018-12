Tennis: tra poco si torna a giocare, intanto assegnati i Wta Awards

Pubblicato il 17-12-2018

Già da fine dicembre si ricomincerà a giocare a tennis. Intanto che si aspetta, poi, anche l’arrivo del nuovo anno con i tornei in Australia e, soprattutto, col mega appuntamento del primo Grand Slam stagionale, il mondo del tennis si rianima. In fermento non solo per le feste e qualche notizia di gossip, ma anche per novità sportive importanti. Dopo le vacanze meritate degli atleti, che hanno postato foto da ogni luogo di villeggiatura, da ogni dove, dopo quelle che li ritraggono di nuovo in campo ad allenarsi, ognuno in un posto a scelta per riprepararsi al meglio ai campi, arrivano anche gli aggiornamenti dell’ultimo minuto e i primi premi di nuovo. Se c’è da segnalare il recupero, documentato su Twitter dallo stesso tennista, di Juan Martin Del Potro (dopo l’infortunio che lo aveva colpito due mesi fa), con un video postato dallo stesso l’argentino sul suo profilo, la Wta (Women’s Tennis Association) ha assegnato i riconoscimenti annuali, proprio come fatto dall’Atp. Il premio del pubblico è andato alla rumena Simona Halep, che sta recuperando da un infortunio alla schiena. Il “Fan Favorite Award” è suo, proprio come quello Atp era andato a Roger Federer, scelto quasi all’unanimità tra pubblico e colleghi; e la stessa Simona Halep ha confessato di avere massima stima e simpatia per lo svizzero, tanto da vergognarsi e avere paura a chiedere al campione elvetico una foto insieme. La rumena ha ricevuto il premio per il secondo anno di seguito, dopo che aveva dominato per sei consecutivi la Radwanska (intanto Agnieszka ha già annunciato il ritiro agli Australian Open per problemi al piede sinistro). Il “Most Improved Player”, alla tennista che ha compiuto i maggiori progressi stagionali, è andato a Kiki Bertens, come nel maschile a Stefanos Tsitsipas; del resto l’olandese ha convinto tutti con le tre vittorie a Cincinnati, Charleston e Seoul. E un’altra tennista che ha conquistato pubblico e appassionati, mostrando un vero talento, è stata sicuramente Aryna Sabalenka. La ventenne bielorussa ha conquistato i tornei di New Haven e Wuhan, ma non sono tanto i titoli portati a casa a farne una giocatrice di calibro, quanto l’exploit di cui è stata capace. È per questo che è riuscita a guadagnarsi il “premio rivelazione dell’anno”, tennista emergente, proprio come Alex De Minaur nel maschile. Infatti la bielorussa è stata capace, nel giro di pochissimo tempo, in neppure un anno, di arrivare a scalare la classifica mondiale e portarsi sino alla posizione n. 11 del ranking nell’ottobre scorso; attualmente è la n. 13 al mondo, ma la top ten è a un soffio da lei e sarà sicuramente l’obiettivo per il nuovo anno. Con questo augurio, di certo, si prepara al 2019. Il premio sportività, andato a Nadal, è andato a Petra Kvitova, che si è aggiudicata il “Karen Krantzcke Sportsmanship Award”, attribuitole dalle colleghe. Il premio per la migliore coppia di doppio è andato, invece, alle tenniste Siniakova e Krejčíková, che fanno eco alla coppia maschile formata da Mike Bryan e Jack Sock. Il premio per il miglior coach è stato assegnato a quello di Naomi Osaka, ovvero Sasha Bajin; come accaduto per l’allenatore di Novak Djokovic, Marian Vajda. Intanto il serbo si è preso anche il premio dei colleghi come per il “Comeback of the Year”, il ritorno dell’anno.

Questi i classici premi, ma non sono i soli nel femminile. Se il maschile si era interrotto con Cristiano Ronaldo tra gli spalti (con moglie e figlio) ad assistere i match di Djokovic alle Atp Finals (con il serbo orgoglioso di poter sfoggiare un completo bianco-nero come la squadra del calciatore), questo 2018 si chiude con un altro record benefico, siglato dalla Fondazione umanitaria di Roger Federer, che ha portato assistenza a ben oltre un milione di bambini bisognosi; l’associazione benefica opera dal 2004. Invece, a parte questa parentesi nell’Atp, per tornare al Wta, vediamo quali altri nuovi ‘titoli’ sono stati introdotti. Sempre in ambito ‘sociale’; e sono ben due. Il primo è andato alla tennista ucraina e vincitrice agli Internazionali Bnl d’Italia per il secondo anno consecutivo, Elina Svitolina; si tratta del “Diamond Aces” ed è consegnato all’atleta che più si è prodigata per diffondere il tennis fuori e dentro il campo. Un premio importante per la 24enne tennista, attuale n. 4 del mondo.

Ancor più lo è il secondo, ovvero il “Peachy Kellmeyer Player Service Award”, cioè per la tennista che più è stata propositiva e attiva, si è mobilitata nel settore, anche a sostegno delle colleghe; ovvero la statunitense Bethanie Mattek Sands. Significativo in quanto simbolo di un forte contributo femminile allo sviluppo, all’evoluzione del tennis, sia all’interno che all’esterno, quindi anche a livello di immagine quanto da un punto di vista tecnico. Questi premi sono centrali per registrare i progressi fatti da tale sport e da chi lo pratica a livello professionale. Pertanto il forte auspicio è che possano essere introdotti, specularmente, anche nel maschile. Così come giovani protagonisti emergenti e talentuosi, veri prodigi, non mancano da ambo le parti, si nota forse un leggero maggiore sforzo femminile per dare il proprio contributo, non solo con la racchetta; un po’ più di intraprendenza ‘rosa’ che non gusta, ma che deve spronare anche i maschietti a fare qualcosina in più, prendendo esempio proprio dai big come Nole, Rafa Nadal, Federer.

A parte questo, un’ultima considerazione che ci porta a una novità tutta insita nei Wta Awards. Infatti, di primo acchito, c’è chi potrebbe obiettare che l’ultimo premio assegnato alla Mattek Sands, sarebbe spettato di diritto a Serena Williams. Ebbene, la campionessa americana non poteva non essere premiata, ma con un altro riconoscimento. Si è parlato spesso di ‘graditi ritorni’, e allora perché non premiare quello più emblematico in assoluto, stagionale e annuale? La Wta, intanto, ha deciso che doveva essere proprio lei ad averlo (come è stato per Nole nel maschile giustamente, come detto poco sopra): The Quenn, Serena Williams. La statunitense si è aggiudicato proprio il premio “Comeback of the Year”. Ma suo sarebbe potuto essere anche il “Peachy Kellmeyer Player Service Award”, vediamo perché. Infatti, soprattutto dopo la nascita della sua piccola Alexis Olympia Ohanian Jr. (il primo di settembre del 2017), Serena si è fatta porta bandiera a difesa dei diritti delle colleghe, soprattutto delle tenniste mamme come lei, oltre che di tutte le donne. Come? Volete degli esempi? Eccoli. In primis, spingendo per l’introduzione del cosiddetto ‘ranking protetto’, per poter partecipare a dodici tornei in tre anni, e il fatto di poter godere di una classifica ‘congelata’ a partire dalla data di nascita del/la proprio/a figlio/a. Che cosa vuol dire in poche parole nel concreto avere un ranking protetto? Evitare di incontrare una top ten al primo turno. Come è possibile tutto ciò e per quale motivo? Perché il rientro dopo la gravidanza viene equiparato, considerato e gestito alla stessa stregua di quello per infortunio. Inoltre se un’atleta è iscritta a un torneo Mandatory in automatico per la classifica (‘congelata’) può decidere di ritirarsi e andarne a disputarne un altro (di categoria pari fino al Wta 125k) durante la seconda settimana di svolgimento del torneo Mandatory.

Infine, un altro esempio è che la tennista può presentarsi a disputare un incontro ufficiale anche solo in leggins, senza che necessariamente debbano essere coperti da una gonna o da un pantaloncino. Tutte nuove piccole ‘concessioni’ che verranno introdotte a partire da gennaio prossimo, nel 2019. Un giusto premio, pertanto, per una grande atleta, una tennista straordinaria che ha vinto tanto, ma che è campionessa anche per questo, contraddistinguendosi sempre per la sua caparbietà e per la sua personalità verace e carismatica.