Tesseramento PSI, un invito a tutti a iscriversi

Pubblicato il 05-12-2018

In questo videomessaggio, la bellissima Martina Esposito, vincitrice della fascia “Miss Moda Glamour” per il concorso “Miss BluMare 2018″, residente a Mattaleto, nel comune di Langhirano in provincia di Parma, invita tutti a partecipare al tesseramento del Partito Socialista italiano, domenica mattina 16 dicembre, alle ore 9.50.

L’evento avrà luogo presso la Sala Civica in via Corridoni a Felino in provincia di Parma. Parteciperanno all’iniziativa gli amministratori locali, il consigliere provinciale Cantoni, il sindaco Antonioli, e i tanti vice-sindaci, assessori e consiglieri socialisti della provincia di Parma. Un evento imperdibile. Un modo per conoscere piu’ da vicino il mondo socialista. E come dice la super modella Martina Esposito:”Non mancate!” Vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni visitate la pagina Facebook del Partito Socialista italiano Federazione di Parma e provincia