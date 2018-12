Torna la Balena bianca, Rotondi richiama la DC

Pubblicato il 19-12-2018

Mentre il Partito democratico attraversa una delle crisi peggiori che la sinistra ricordi, arriva l’ex ministro del governo Berlusconi, Gianfranco Rotondi, salito già agli onori della cronaca per i suoi toni sagaci e il suo apprezzato modo di ‘fare opposizione’ al Governo giallo-verde. Dopo anni di battibecchi e liti interne tra gli eredi democristiani, viene tirato fuori lo scudo crociato. Lo annuncia Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc, in un’intervista a Repubblica, che con Giorgio Merlo di Rete Bianca, Mario Tassone segretario del Cdu e Renato Grassi, segretario della “Dc storica” ha deciso di rimettere nel campo politico dell’Italia della ‘Terza Repubblica’ la Democrazia Cristiana.

Se ne parla da anni, ma la vera novità è che questa nuova configurazione attirerebbe la sinistra, dice infatti Rotondi che “sono soprattutto ex elettori di sinistra e del Pd a commentare i miei tweet. Io non sono mai stato un democristiano di sinistra, sono sempre stato un moderato del centrodestra ma è chiaro che con questo governo abbiamo davanti scenari nuovi. Praterie. Lo dico anche al presidente Berlusconi. Dovrebbe resettare il messaggio. Il presidente dice che i 5 Stelle sono brutti sporchi e cattivi. Noi invece diciamo che anche la Lega è brutta sporca e cattiva. Per questo ci considerano credibili”.

In realtà l’avventura degli scudocrociati è iniziata da tempo, almeno da quest’estate con Rivoluzione Cristiana, mentre già il 4 dicembre venivano richiamati i soci e i tesserati alla Dc, come si vede dalla Gazzetta Ufficiale



Inoltre qualche giorno fa c’è stata l’inaugurazione a Pescara di una nuova sede della Democrazia cristiana e la decisione di presentarsi con una propria lista alle elezioni in Abruzzo che si terranno il 10 febbraio del prossimo anno.