Un cortometraggio dei socialisti di Parma e provincia e della regione Emilia Romagna

Pubblicato il 12-12-2018

I socialisti di Parma e provincia e della regione Emilia Romagna, hanno realizzato un cortometraggio dedicato alle persone di ogni fascia d’età, ceto sociale, religione e appartenenza etnica. Il progetto è stato elaborato a cura del compagno Nicola Comparato.

Il PSI è un grande partito, con una grande storia alle spalle, che da sempre si batte per i diritti dei più deboli e per i lavoratori. Libertà, giustizia sociale e uguaglianza, sono solo alcuni dei temi trattati dai socialisti. I Socialisti sono orgogliosi di essere cittadini italiani e cittadini europei, ma soprattutto, sono orgogliosi di poterlo gridare a gran voce. Detto ciò, non ci resta che augurarvi buona visione. A questo cortometraggio, hanno partecipato in ordine di apparizione:

Cristiano Manuele segretario PSI Parma e provincia; Manuel Magnani Consigliere Comunale PSI Collecchio e Consigliere Unione Pedemontana Parmense; Marco Strada Coordinatore Regionale PSI; D.ssa Rosina Trombi ex Vice Sindaco di Felino; Giacomo Manzini; Enrico Maria Pedrelli segretario nazionale FGS; Francesco Bragagni Vice Coordinatore Regionale PSI; Pier Luigi Mora Vice Sindaco di Colorno.