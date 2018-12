Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

Una marcia per Welby e per sollecitare il Parlamento

Pubblicato il 19-12-2018

Il prossimo venti dicembre saranno passati 12 anni dalla morte di Piergiorgio Welby. Per colmare il vuoto legislativo che in Italia regna sul tema, la Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a porre dei rimedi entro settembre 2019. Il vuoto di tutele sul tema è assodante. Il tema ovviamente è particolarmente delicato, perché tocca le coscienze di ognuno. Per dare un fascio di luce su un argomento che nella scorsa legislatura ha portato all’approvazione del testamento biologico l’Associazione Luca Coscioni, ha organizzato per oggi un doppio appuntamento: Una marcia e un presidio fuori Montecitorio.

Mancano ormai soltanto 9 mesi al termine che la Corte costituzionale ha dato al Parlamento per approvare una legge che regoli casi come quello di Dj Fabo/Cappato. La marcia inizierà da Piazza Barberini e si indirizzerà in fila indiana lungo un percorso simbolico che passarà per la Corte costituzionale. Dalle 19 alle 21 invece vi sarà il presidio davanti a Montecitorio.

Il 20 dicembre alle ore 9.15 invece, presso l’Hotel Bernini Bristol in Piazza Barberini a Roma vi sarà un seminario per approfondire il percorso di libertà e diritti nelle scelte di fine vita, con interventi di docenti universitari e testimonianze dedicate. Introdurranno i lavori, Filomena Gallo, Mario Riccio, Marco Cappato e Mina Welby.