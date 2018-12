Vent’anni del Rotary Act di Velletri

Pubblicato il 04-12-2018

Venerdì sera del 30 novembre 2018, il Rotary Act di Velletri ha festeggiato i venti anni di attività da ‘Benito al bosco’ in seno alla serata conviviale familiare del Rotary Club di Velletri. Oltre ai giovani rotariani, sono stati presenti anche numerosi soci del Rotary Club di Velletri. La manifestazione è stata preceduta da un breve convegno sulle poesie del compagno e collaboratore dell’Avanti! Salvatore Rondello. La professoressa Mary Di Trapani in Sciamè ha svolto una brillante relazione sulla poetica di Salvatore Rondello e sulla forma tecnica degli acrostici, quale libera scelta del percorso artistico del poeta. Poi, su invito del presidente del Rotary Club di Velletri, Dr. Giulio Caporaso, il poeta Rondello ha spiegato alcune sue poesie riscuotendo unanimi apprezzamenti. Nel corso della cerimonia è stato illustrato l’impegno sociale delle associazioni rotariane di Velletri svolto complessivamente in quasi trent’anni di attività. Tra le iniziative in corso di realizzazione promosse dal Rotary, come ha spiegato il brillante presidente del Rotary, assume particolare importanza quella dal titolo “Evadendo con l’arte”: un programma educativo per i carcerati in collaborazione con il carcere di massima sicurezza di Velletri.