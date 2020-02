In occasione del 30° anniversario della scomparsa di Sandro Pertini, il 24 febbraio 2020, presso la UIL (Sala Bruno Buozzi), in via Lucullo 6 a Roma, sarà presentato il libro “Anima socialista. Nenni e Pertini in un carteggio inedito (1927-1979)”, a cura di Antonio Tedesco e Alessandro Giacone, Arcadia Edizioni.