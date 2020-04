25 aprile, difendere la libertà dai tentativi di mistificare la storia

Quest’anno per la festa del 25 aprile non ci saranno le solite polemiche a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.

Invece, è scoppiata un’altra polemica molto più pericolosa. Fratelli d’Italia, erede del Movimento Sociale Italiano, nato dalle ceneri del regime fascista, ha proposto di trasformare la festa di Liberazione nella giornata per ricordare i caduti di tutte le guerre e del Covid 19 con la canzone del Piave al posto di Bella ciao facendo di tutte le erbe un fascio.

Un vergognoso tentativo di mistificazione della storia dove vengono confusi ideali e motivazioni che non possono essere ricordati come se fossero la stessa cosa.

La risposta di Sinistra Italiana non si è fatta attendere con il portavoce nazionale, Nicola Fratoianni, che ha dichiarato: “Come ogni anno, puntualmente come un’allergia stagionale, arriva l’insofferenza di Fratelli d’Italia per il 25 aprile. Non riescono proprio a comprendere che è il giorno di liberazione dell’Italia dal virus del nazifascismo, non riescono proprio a distinguere vittime e carnefici, chi stava dalla parte giusta della libertà e chi stava con Mussolini e Hitler. Si rassegnino il 25 aprile Bella Ciao risuonerà ancora più forte”.

Ignazio La Russa ha fatto da portavoce della provocazione di FdI esordendo in una diretta su Facebook: “Insieme ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato una proposta rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest’anno il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre, senza esclusione alcuna. E in questa data si accomuni anche il ricordo di tutte le vittime del Covid 19 che speriamo cessino proprio in aprile”.

Il vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia, ha aggiunto: “Sarebbe il modo migliore per ripartire in una Italia finalmente capace, dopo 75 anni da quel lontano 1945, di privilegiare ciò che ci unisce e che ci rende tutti orgogliosi di essere italiani. Nel ricordo dei caduti, chi vorrà, sabato prossimo potrà listare a lutto un tricolore e cantare la canzone del Piave che da sempre le Forze armate dedicano ai caduti di ogni guerra”.

Così, Ignazio La Russa ha confuso anche la canzone del Piave, cantata per ricordare la tragedia della prima guerra mondiale, con la musica del ‘silenzio’ che invece ricorda i caduti di tutte le guerre.

Quella di La Russa non è l’unica voce di FdI. Concordi si sono pronunciati anche Paola Frassinetti, Isabella Rauti e Daniela Santanchè dicendo: “Il 25 aprile di quest’anno, segnato dalla tragedia del Covid 19, può essere davvero una data per unire e non dividere gli italiani”.

La posizione di FdI ha diviso anche il centrodestra. Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, ha affermato: “Il 25 aprile si festeggia la liberazione dal fascismo, ogni variante sul tema è inaccettabile. Sconsiglio agli amici della destra di percorrere all’indietro la strada di Fiuggi: a Gianfranco Fini possono essere rimproverati molti errori, ma ha dato al Paese una destra desiderabile e pulita, credibile e immunizzata dalla tentazione neofascista. Avanti così, senza nostalgie che ruberebbero un pezzo di futuro a Giorgia Meloni, potenzialmente capace di interpretare, un giorno, tutto il blocco liberale”.

Dalla sua casa di Pavana, nell’Appennino Tosco-Emiliano, Francesco Guccini ha commentato: “Al 25 aprile del ’45 arrivammo dopo averci messo vent’anni a liberarci da quello che aveva chiesto i pieni poteri e tornare a vederci, ridere, ballare. Fu una Liberazione molto più profonda, non si può paragonare a due mesi in casa”.

Claudio Betti, presidente della Confederazione tra Associazioni Combattentistiche e Partigiane, ha scritto: “Cari amici, purtroppo la grave situazione sanitaria tuttora in atto, ci impedisce di celebrare in modo solenne la ricorrenza del 25 aprile. Già da tempo avevamo iniziato ad organizzare, d’intesa con le Istituzioni, una serie di attività per ricordare degnamente l’importante data storica. Ora, giustamente, tutto si è fermato! Nell’auspicio che riprenderemo più avanti le nostre attività, la Confederazione, proprio in questo particolare momento, ritiene di dover far sentire ancora più forte la propria voce; oggi, come allora, uniti nei principi della libertà e della democrazia per aiutare il Paese ad uscire da questo grave momento e ritrovare la giusta serenità. Per questo motivo, invitiamo tutti voi assieme al Popolo Italiano a sventolare il nostro Tricolore, proprio il 25 aprile alle ore 15,00, ora in cui ogni anno da Milano partiva il corteo nazionale. E’ un gesto simbolico, ma come sempre di grande significato ed intensità, con il quale intendiamo onorare l’eroismo di quanti lottarono, fino al sacrificio estremo della propria vita, contro il nazifascismo in difesa della libertà e della democrazia e ribadire la nostra fedeltà ai valori della Resistenza e della Costituzione che sono alla base della Repubblica e dell’identità nazionale. Il 25 aprile, festa della Liberazione, resteremo tutti a casa, ma grideremo forte e con una sola voce il desiderio di ritornare presto alle nostre libertà, pronti a rinascere e superare questo drammatico periodo”.

La presidente dell’ANVRG, Annita Garibaldi Jallet, aderendo all’appello della Confederazione tra Associazioni Combattentistiche e Partigiane, ha ricordato: “Il 25aprile, rappresenta quel grande giorno che vide il ritorno alla libertà e l’inizio di una nuova speranza per il popolo italiano ed europeo, e non solo: la pace… Non fu semplice riconquistarla in un mondo distrutto. Oggi dovremo riconquistare benessere e prosperità. Faremo anche questo”.

La pronipote di Garibaldi, nel messaggio indirizzato ai soci dell’ANVRG, ha aggiunto: “Al tricolore, che non dubito molti di noi hanno già messo in bella mostra a finestre e balconi, propongo, per chi la possiede, di aggiungere la bandiera dell’Unione Europea, la nostra più bella conquista del dopoguerra. Non è tutto semplice oggi in Europa? Certo. Ma è sempre stata perfetta l’Italia unita? Ci sono le peripezie, e ci sono i valori. Badiamo a questi e andiamo avanti. Chi non possiede una bandiera stellata può legare un fiocco o un nastro blu alla nostra bandiera. Partecipiamo come possiamo, laddove possiamo, viste le circostanze, ricordandoci sempre che il virus non è ancora sconfitto, tantomeno quello dell’odio e del razzismo, ma che fare festa, quando è giusto, è un dovere civico. Diciamolo agli amici indifferenti, ai ragazzini che hanno fretta di fare altre cose. Questa non è la noiosa festa di anziani che borbottano i loro ricordi. Questa è la festa della nostra libertà, è festa della vita”.

Anche lo storico Circolo “Giustizia e Libertà” di Roma, condividendo il messaggio indirizzato dalla Confederazione tra Associazioni Combattentistiche e Partigiane e quello dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, ha ricordato che festeggiare il 25 aprile non è soltanto un momento commemorativo del passato ma anche un momento per ricordare le sfide future, per affermare nella società civile quei principi di giustizia sociale e libertà di espressione che sono valori fondanti della democrazia, presenti nella Costituzione della Repubblica Italiana assieme alla pace e solidarietà tra i popoli. Dall’idea dell’Europa unita, scritta a Ventotene da Eugenio Colorni, Ernesto Rossi ed Altiero Spinelli, è scaturito il più lungo periodo di pace e di benessere in Europa. Questa felice idea non può arrestarsi, ma dovrà riprendere, con più forza e vigore, il cammino per la creazione degli Stati Uniti d’Europa, per superare quelle assurde divisioni ancora presenti, e per dare speranza ai giovani.

Compagni, partecipiamo uniti idealmente alla Festa del 25 aprile 2020, lottando oggi contro i tentativi mistificatori della storia, difendendo quella libertà duramente conquistata senza dimenticare di proseguire il percorso per un socialismo liberale.

L’Avanti! della liberazione

Salvatore Rondello