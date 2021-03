9marzo. Dopo un anno come evitare il Burnout

Un anno. Da marzo 2020 a marzo 2021 c’è chi ha perso il lavoro e chi la vita. C’è chi dai mezzi pubblici ha iniziato ad usare l’auto per spostarsi. C’è chi dall’ufficio si è trovato a lavorare da casa.

Siamo tutti a rischio burnout, causato dal Covid-19. Abbiamo affrontato dei cambiamenti psicosociali che hanno impattato su tutto. Dagli affetti ai rapporti professionali.

Dal dicembre 2019 fino ad oggi abbiamo vissuto un’esperienza estrema che neanche i film distopici ci avevano dato idea.

Abbiamo affrontano la pandemia. Abbiamo temuto e temiamo ancora per la nostra salute e quella delle nostre famiglie. Di questa continua e forzata distanza da tutti e da tutto.

La perenne richiesta di adattamento in ogni contesto sociale è ancora pressante. A subirne le conseguenze è la nostra salute fisica e mentale.

Pandemic fatigue. Una fatica lungo un anno

Pandemic fatigue. Così l’ha denominata l’OMS riferendosi proprio alla naturale reazione alla pandemia. Il perdurare di questa situazione ha prodotto nelle persone di tutto il mondo stress, stanchezza, noia, solitudine.

Abbiamo sviluppato atteggiamenti disfunzionali. Non li giustifico ma comprendo chi, a distanza di un anno, indossa ancora in modo scorretto la mascherina o non accetta la presenza del Covid-19. Questo è una tra le cause del comportamento disfunzionale.

In tantissimi hanno ridotto l’attenzione sull’attuare comportamenti di protezione per se stessi e per gli altri. Violano continuamente le regole perché le ritengono inefficaci. Si pensi ai vari coprifuochi non rispettati o spostamenti fatti contro le norme imposte dai vari DPCM.

C’è un completo rifiuto perché per troppo tempo si è limitata la libertà individuale.

C’è chi stoicamente ha accettato il cambiamento, armandosi di pazienza e resistenza. Chi ha palesato una completa fragilità ad esso.

È stato faticoso, davvero faticoso andare avanti. Uno dei primi passi è comprendere che stiamo vivendo questo momento sfiancante.

Comprendere per poter aiutare. Le 4 key strategies dell’ONG

L’OMS ha elaborato delle linee guida per contrastare gli effetti della pandemic fatigue.

L’obiettivo è continuare a sensibilizzare le persone al rispetto delle norme di sicurezza anti-

Covid. Proprio ora, più che mai non bisogna abbassare la guardia, soprattutto perché è

iniziata la vaccinazione.

Si legge che la stanchezza da pandemia sia naturale e causata da uno stato di crisi in cui non si vede la fine.

Siamo tutti demotivati. Siamo alienati. Siamo disperati.

Katrine Bach Habersaat, la Team Lead del Behavioural and Cultural Insights Unit del WHO/Europe ha fornito 4 strategie per affrontare la stanchezza da pandemia:

Comprendere le persone per intervenire con comunicazioni mirate e personalizzate

Coinvolgere le persone come parte della soluzione trovando modi di farle sentire parte

della comunità

Aiutare le persone a ridurre lo stress attuando restrizioni meno stringenti

Riconoscere e affrontare le difficoltà vissute dalle persone e l’impatto che la pandemia ha

avuto sulle loro vite

Se riuscissimo a partire da qui, ossia dal prendere visione e coscienza dagli ostacoli più tangibili, potremmo raggiungere uno standard di salute sostenibile.

Dal più personale punto di vista, potrebbe essere utile la psicoterapia, una campagna di

comunicazione sul Covid-19 e l’importanza della vaccinazione, infine circondarsi di qualcosa

di concreto che possa rasserenarci.

Psicoterapia, campagna di informazione efficace e piante per sentirsi meglio

Dovremmo compiere piccoli gesti per piccole soluzioni per un benessere ritrovato.

Se riuscissimo a prendere visione e coscienza dagli ostacoli più tangibili che ha portato la

pandemia, potremmo raggiungere uno standard di salute più sostenibile.

Dal più personale punto di vista, potrebbe essere utile la psicoterapia, una campagna di

comunicazione sul Covid-19 e l’importanza della vaccinazione, e circondarsi di qualcosa di

concreto che possa rasserenarci.

La psicoterapia è un primo valido aiuto. Aiuta a vedere in modo più lucido il proprio piano di realtà. Sarebbe utile parlare con un professionista per comprendere il proprio stato di ansia e di solitudine e affrontare la propria esistenza in relazione con sé e con gli altri.

L’angoscia viene sapientemente gestita, i nodi delle paure vengono piano piano sciolti. Un altro grande passo in avanti sarebbe una efficace campagna di comunicazione unificata, mirata e non dispersiva con l’obiettivo di informare correttamente sul Covid-19 e sull’importanza della vaccinazione. Un primo tentativo in Italia è stato realizzato dal regista Tornatore con lo spot “gli abbracci aiutano”





Un altro supporto sarebbe quello di circondarsi di piante. Sembra banale, ma non lo è.

Molti hanno trasformato una stanza nel proprio ufficio, la casa è diventata quasi l’unico ed esclusivo luogo frequentato abitualmente.

Prendersi cura delle piante, vederle crescere procura una pacata, ma reale gratitudine nel day-by-day. È stato dimostrato inoltre che dove c’è una pianta o un fiore, l’aria diventa più pulita. Si riduce lo stress e mette di buon umore.

Maria Giorgia Vitale