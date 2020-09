Gli Almamegretta a 25 anni dall’uscita di “Sanacore”

A 25 anni dall’uscita di “Sanacore”, gli Almamegretta ripropongono lo storico album con qualche interessante novità

A 25 anni dall’uscita del mitico album che ha segnato in modo indelebile la carriera della storica band partenopea, esce il remaster di “Sanacore”. La nuova versione propone anche due brani inediti ritrovati negli arcihvi del gruppo, “Tamms Dub” e “Heartical Dub”. Inoltre vi si trovano i testi di tutte le canzoni nonché foto inedite delle sessioni di studio a Procida che risalgono al lontano 1994.

“Sanacore”2020 è disponibile in due formati:

Doppio vinile colorato a 180 grammi con copertina gatefold e booklet di 4 pagine

CD digipack con booklet di 20 pagine

Inoltre è già attivo il pre-order del disco.

Per festeggiare i 25 anni dalla pubblicazione dell’album “Sanacore”, la storica e amatissima band napoletana ha preparato una sorpresa per i fan: l’uscita a breve del remaster di questo indimenticabile lavoro discografico, un’autentica pietra miliare della loro storia, con in più due singoli inediti ritrovati nell’archivio, un brano dub prodotto da D.raD. e un pezzo strumentale mixato da Adrian Sherwood (produttore discografico e dub master britannico).

L’album è prodotto dagli stessi Almamegretta, registrato al Pioppeto Project di Procida da D.RaD. e al Megaride Sound Studio di Napoli da Gianni Ruggiero. Mixato da Adrian Sherwood e Andy Montgomery all’ On-U Sound Studio di Londra.

Questa la tracklist completa del remaster: “’O sciore cchiù felice”, “Maje”, “Pe’ dint’ ‘e viche addò nun trase ‘o mare”, “Sanacore”, “Ammore nemico”, “Scioscie viento”, “Ruanda”, “Nun te scurdà”, “Se stuta ‘o ffuoco”, “Tempo”, “Tamms Dub”, “’O sciore cchiù dub”, “Heartical Dub”.

«Le nostre capacità e il nostro modo di scrivere canzoni, probabilmente, si sono affinati nei lavori che hanno seguito “Sanacore” – commenta Raiz, voce e frontman degli Almamegretta – eppure per il nostro pubblico questo album è la pietra miliare non solo della nostra carriera ma anche di un decennio di grandi trasformazioni musicali. Abbiamo deciso così di far uscire un’edizione completamente rimasterizzata del disco per il 25esimo anniversario della prima pubblicazione.

L’album, caratterizzato da atmosfere arabeggianti e da sonorità mediterranee, alla sua uscita nel 1995 era stato premiato con la prestigiosa Targa Tenco come miglior disco in dialetto.

Gli Almamegretta (che in latino volgare significa “anima migrante”) nascono alla fine degli anni ‘80 rivisitando il beat e il rhythm‘n‘blues per poi evolvere velocemente, con l’arrivo del leader Raiz, verso una personalissima e molto originale cifra stilistica costituita da dub, reggae, funk elettronica e pop che li impone, sin dal primo extended play di 4 brani “Figli di Annibale” (del 1992), come uno dei nomi di punta nel rinnovamento della musica italiana avvenuto negli anni ’90. Il successo internazionale arriva con l’album “Sanacore” nel 1995, dove vengono notati da band seminali come i Massive Attack e gli Asian Dub Foundation. L’album “Lingo” (1998) viene certificato disco di platino. Costantemente in tour in tutta Italia, attirano il pubblico con la loro potenza live, cosa che vale loro anche l’apprezzamento da parte di Pino Daniele con cui collaborano per l’album “Dimmi cosa succede sulla Terra”. Nel 2013 prendono parte con gli inediti “Mamma non lo sa” e “Onda che vai” alla sessantatreesima edizione del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Fabio Fazio. In questi 32 anni, con 12 album all’attivo, si sono sempre distinti per il loro sound ricercato e per i testi, semplici e di conseguenza universali, vincendo anche vari premi tra cui tre Targhe Tenco.

Andrea Malavolti