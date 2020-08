A Kristoff la Grand Depart del Tour e la prima maglia gialla

Nizza.È in questa città chic ed elegante, sempre in equilibrio tra Francia, Italia e gente di passaggio che il Tour de France percorre i primi 156 chilometri dell’edizione 2020, la Grand Depart, come già accaduto nel 1981, con il prologo a cronometro vinto da Bernard Hinault.

Partenza stabilita vicino alla Cote de Rimiez (3ª categoria, 5,8 km al 5,1%) che verrà scalata tre volte, con le ultime due ascese messe apposta sul percorso per stabilire a chi spetta indossare la prima maglia a pois, riservata al miglior scalatore.

Come spesso accade nei grandi giri c’è appena il tempo di dare il via e scattano in tre, lo svizzero Schar, già campione elvetico nel 2013, ed i francesi Gautier e Grellier.

Dietro lasciano fare ed il terzetto veleggia davanti a tutti per quasi cento chilometri.

Il gruppo è più preoccupato dalla pioggia e dalla strada viscida che dei tre in fuga tanto che alcune cadute coinvolgono molti corridori e sulla discesa dalla Cote de Rimiez diversi atleti perdono contatto e si devono affannare per rientrare nel plotone. Alaphilippe, Dumoulin, Sivakov sono tra questi.

Nelle ammiraglie prendono coscienza che oggi la strada bagnata e viscida condizionerà il risultato di tappa e che occorrerà correre l’ultima parte della gara con molta attenzione e determinazione, soprattutto negli ultimi 40 chilometri, dall’insidiosa discesa della Cote de Ramiez fino alla linea del traguardo della Promenade des Anglais, il vecchio “cammino degli Inglesi”, realizzato agli inizi del XIX secolo dalla comunità britannica con i soldi del reverendo Lewis Way, che finanziò la sistemazione di un piccolo sentiero in pietre ed in terra battuta, che collegava la riva destra del fiume Paglione al villaggio della Croix de Marbre, la Croce di Marmo.

Le cadute intanto si susseguono e le imprecazioni si moltiplicano, soprattutto in russo. E’ infatti il povero Pavel Sivakov, che cade ancora e nonostante tutto riesce a trovare la forza di risalire in sella.

Ma la giornata è difficile per tutti, la strada sembra saponata ed anche Giacomo Nizzolo cade e resta indietro per diversi chilometri.

La corsa si risolverà in volata come tutti pensavano stamani?

La TV inquadra la testa del gruppo e si vedono i capitani ed i veterani che si parlano, sembra che cerchino una tregua, alla fine rallentano, troppi rischi.

Arriva la discesa e l’Astana prova ad aumentare la velocità ma è questione di qualche centinaio di metri, più precisamente fino al momento in cui Miguel Angel Lopez sbanda in curva, la sua bici si mette di lato come una moto di speedway e finisce contro un muretto.

L’episodio consente al fairplay di riaffacciarsi in gruppo e la velocità torna subito a scendere vistosamente, tanto che anche il velocista tasmaniano Caleb Ewan, attardato di oltre 6 minuti, pur dondolando vistosamente le spalle riesce a raggiungere la coda del gruppo, l’arriere du peloton.

La bagarre riprende ai piedi della discesa con le squadre dei velocisti a prendere in mano la situazione ed i loro capitani a far capolino nelle prime trenta posizioni.

Si vede Coquard con Viviani, Ewan e Sagan, gli italiani Nizzolo Sonny Colbrelli.

C’è anche la volpe di Van Aert.

A meno di tre chilometri l’ennesima rovinosa caduta di gruppo di questa tappa maledetta, Pinot tra gli atleti finiti a terra.

Non piove più, ecco la Promenade des Anglais, ecco lo sprint, ecco i gomiti a cercare pertugi in cui passare, ecco la striscia del traguardo, ecco il vichingo Kristoff che passa sulla destra e vince.

Secondo il campione del mondo Pedersen, terzo l’olandese Cees Bol.

Nizzolo finisce settimo dopo essersi trovato chiuso quando era in rimonta.

Stanotte saranno molti gli atleti che avranno difficoltà a riposare per colpa delle botte e delle escoriazioni e che domani mattina si presenteranno vistosamente incerottati alla partenza della seconda tappa.

Kristoff invece dormirà come un angioletto, non è caduto e domani sfoggerà una bella maglia gialla.

ORDINE D’ARRIVO

1- ALEXANDER KRISTOFF

2- MADS PEDERSEN

3- CEES BOL

4- SAM BENNET

5- PETER SAGAN