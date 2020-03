“A noi”, un brano autobiografico per l’esordio di Latta

Alberto Lattanzi, in arte Latta, cantante, songwriter e produttore musicale romano, coltiva la sua passione per la musica sin da quando era bambino.

Nato a Latina il 29 novembre 1994, l’artista, dopo vari progetti in collaborazione, decide di proseguire il suo percorso come cantante solista, parallelamente agli studi musicali al Conservatorio Licinio Refice in “Tecnico del Suono”, e Bachelor of Arts in “Popular Music Production” presso Sonus Factory.

Il 20 luglio 2019 Latta si esibisce per la prima volta proprio nella sua città natale, Latina, in apertura del concerto di Achille Lauro, nella tappa più importante del tour “Rolls Royce”.

Il 6 marzo 2020 è uscito il primo singolo, “A noi”, con il relativo video, tramite il quale l’artista esprime tutto se stesso. Dedicato a una persona per lui molto importante, il testo vuole esprimere gratitudine e celebrare tutte le coppie che insieme sono cresciute e hanno raggiunto traguardi importanti. Un brano molto personale, che cerca di essere un inno all’amore, al crescere insieme, al celebrarsi, al guardarsi indietro con soddisfazione.

“A noi”, scritto, composto e prodotto da Latta, segna l’inizio della collaborazione con Ventidieci. Un progetto da grandi ambizioni, che ha scelto proprio il 2020 per metterle in atto.

«Abbiamo lavorato senza sosta per quasi un anno – scrive l’artista sui social – ma anche se non sono più solo in questa avventura, questo nuovo anno un po’ mi fa paura, ma ho preso una decisione: voglio darvi tutto me stesso, senza esitazioni; condividersi, in fondo, fa sempre paura. Essere se stessi di fronte agli altri fa paura, tutti i giorni, ad ognuno di noi. Quella stessa paura che mi ha fatto sentire vulnerabile su quel palco il 20 luglio, ma anche vivo, e che ha scosso, nel profondo, qualcosa dentro di me. Non vi chiedo di aiutarmi a superare i miei ostacoli, ma solo di credere in me».

Redazione Avanti