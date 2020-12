A Palazzo Chigi la riunione con il premier. Manca Iv

Iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza sulle misure da adottare in vista di Natale e Capodanno per contrastare la diffusione del coronavirus. Assente al tavolo la rappresentante di Iv, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova. La spiegazione dell’assenza era stata spiegata stamane da fonti di Iv: la ministra Bellanova è tutt’ora impegnata – come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione – in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata.

“La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare”, sottolineano le stesse fonti.

Intanto si va verso l’adozione di un Dpcm contenente le misure sulla nuova stretta per il Natale. Sarebbe questo, riferisce l’Adnkronos, lo strumento legislativo che verrà adottato dal governo, non è escluso già in serata, per un nuovo giro di vite sui giorni di festività. Le misure sul Natale, ritenute ora insufficienti, erano state definite in un decreto ad hoc, che aveva affiancato l’ultimo Dpcm. Ora invece, visti forse anche i tempi stretti, il governo sarebbe più orientato all’adozione di un Dpcm ad hoc.