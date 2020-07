Abi. Nencini, Patuelli è persona giusta in un momento di emergenza

Antonio Patuelli è stato rieletto presidente dell’Abi, l’associazione che rappresenta le banche. L’assemblea ha poi completato le procedure di modifica dello Statuto approvando all’unanimità quanto proposto dal Comitato di Presidenza, dal Comitato esecutivo e dal Consiglio dell’Abi per rendere nuovamente possibile la rielezione del presidente per il quarto mandato.

“La conferma del presidente Patuelli al vertice dell’Abi è una buona notizia. Ha gestito un settore così importante con competenza e autorevolezza. È la persona giusta in un momento particolarmente difficile per la nostra economia. Auguri di buon lavoro”. Così in una nota il senatore del Psi, Riccardo Nencini.