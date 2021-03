ACCELERARE CON I VACCINI

E’ in corso a Palazzo Chigi una riunione per un primo esame sul recente parere del Comitato tecnico scientifico in merito alle nuove misure di contrasto alla pandemia. Partecipano oltre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, il ministro delle Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il Segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa, il Capo di Gabinetto, Antonio Funiciello, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e il direttore del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Alla riunione partecipa anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Le valutazioni potrebbero portare all’adozione di misure già nei prossimi giorni, in tempi relativamente brevi. L’urgenza è dettata dai dati che arrivano quotidianamente. L’Italia oggi ha messo a referto 22.409 contagi e 332 morti, con un tasso di positività al 6,2% e pazienti in aumento nelle terapie intensive (ora sono 2.827, +71 rispetto a ieri). Tra le regioni, riflettori puntati sui 4.422 nuovi positivi della Lombardia e sui 3.034 della Campania, che si trova già in zona rossa con regole e misure rigide.

La parola d’ordine intanto è ‘accelerare’, perché i vaccini “ci sono”. Prova ne è la precisazione della J&J nella serata di ieri, un messaggio senz’altro rassicurante, come lo è quello delle 532mila dosi addizionali per l’Italia, dopo un nuovo negoziato chiuso dalla Commissione Europea presieduta da Ursula Von der Leyen. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il piano vaccinale “prende forma”, tanto che entro il weekend è attesa una comunicazione ufficiale, con ogni probabilità volta a illustrate piano e timing. Una comunicazione che potrebbe essere fatta anche da chi lavora concretamente al piano. Intanto il premier Mario Draghi venerdì in mattinata visiterà il centro vaccinale allestito all’aeroporto di Fiumicino.