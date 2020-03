Dall’intervista che ho fatto a Tommaso Nannicini per l’Avanti emerge un fatto chiaro. Sta disvelandosi non già un disegno per superare il bicameralismo perfetto, ma un progetto di bicameralismo ancora più perfetto con Camera e Senato elette nello stesso modo, attraverso il superamento, con riforma costituzionale, della necessità di eleggere il Senato “su base regionale”. Ma c’é di peggio e cioè il combinato taglio dei parlamentari e liste bloccate (la proposta di legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5% le prevede) é allucinante. Verrebbero eletti quei pochi parlamentari fedeli al segretario di partito. E siccome le liste che non raggiungeranno il 5% verranno cassate, il Parlamento rischia di essere il risultato della nomina da parte di quattro-cinque persone. Achtung democrazia. C’é trippa per socialisti liberali. Tanta….