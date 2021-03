Aggiornare piano sanitario nazionale

Il piano sanitario nazionale è il principale strumento di programmazione sanitaria, attraverso cui vengono definiti gli obiettivi da raggiungere con l’individuazione di attività e di strategie utili per la realizzazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Alla luce della pandemia e delle evidenti difficoltà di gestione delle emergenze sanitarie da parte delle Regioni è opportuno avviare un aggiornamento del piano sanitario nazionale, considerato che l’ultimo aggiornamento risale al 2009. I socialisti sosterranno la battaglia lanciata dai Radicali Italiani per chiedere al Governo l’aggiornamento del piano che riteniamo non più rinviabile se l’Italia vuole davvero tornare ad investire sulla sanità territoriale.