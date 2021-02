Al commissariamento della politica rispondiamo con il riformismo socialista

APPUNTI DI VIAGGIO – La crisi “senza giusta causa” sembra aver trovato una soluzione esterna alla rappresentanza democratica.

Il Presidente Mattarella ha messo il Governo del Paese nelle mani competenti di una personalità di alto profilo ma totalmente avulsa dal quadro politico-democratico.

E’ innegabile che la decisione di Mattarella, su cui tutto ha puntato con un “all-in” Matteo Renzi, scompagina il quadro politico e modifica la prospettiva.

Per non avere il fiato corto e durare fino a fine legislatura, il Governo del Presidente deve trovare una maggioranza in Parlamento, altrimenti durerà poco e l’azione sarà limitata al recovery plan, alla gestione dell’emergenza, dei vaccini e forse all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Viste le premesse e i veti incrociati sui vari provvedimenti bandiera delle diverse forze in campo, non sarà semplice.

Quota 100 per la lega, spazzacorrotti e prescrizione per i 5 stelle, jobs act per Renzi sono materie su cui sarà difficile amalgamare una volontà comune in Parlamento.

Si può essere favorevoli o contrari alla scelta del Presidente della Repubblica, ma a cose fatte bisogna provare a trarne il massimo vantaggio.

La nostra via resta sempre quella del riformismo socialista che, come ben sappiamo, non significa cambiamento “pur che sia”.

Riformismo socialista significa cambiare progressivamente l’architettura sociale per includere e allargare l’agibilità sociale ed economica al maggior numero di persone, non certo per “tagliare diritti”, o “precarizzare la vita dei cittadini”.

Accade così che, spesso con pubblicità ingannevole, si spaccia per riformismo ogni cambiamento che invece è nella sostanza puro conservatorismo e difesa degli interessi più forti che riguardano poche persone. Di esempi ne abbiamo visti tanti anche in tempi recenti.

Rispetto al fenomeno politico-democratico, per esempio, riformismo socialista significa includere il cittadino e allargare la partecipazione e la sua influenza, per cui almeno il giorno delle elezioni il singolo cittadino deve contare qualcosa, deve avere il diritto “di scegliere”, diritto che nei fatti oggi non ha.

Non può essere ignorato il fenomeno tipicamente italiano di un’architettura istituzionale che tra Costituzione e legge elettorale non è in grado di dare un peso alla volontà popolare.

Lo stesso voto di marzo 2018 in questi tre anni ha espresso Governi antitetici fino a determinare oggi una sorta di vero e proprio commissariamento della rappresentanza democratica.

E’ proprio in momenti come questo che forse è possibile mettere mano alle riforme istituzionali in un clima collaborativo tra forze avversarie, per condividere le regole del gioco e dare un senso alla legislatura che difficilmente potrà svolgersi su politiche socio-economiche condivise.

Sarebbe un importante scatto in avanti, una proposta genuinamente riformista che il Partito Socialista può e deve avanzare.

Livio Valvano