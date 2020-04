Al Paff! di Pordenone insieme per progettare il dopo lockdown

Il 9 aprile 1979 sbarcava in Italia Capitan Harlock, il pirata alla guida dell’astronave spaziale Arcadia, che ci incoraggiava a seguire l’istinto e a difendere la libertà di pensiero. Il Paff di Pordenone e Unis&f di Treviso hanno scelto questa data simbolica per varare il primo di tanti incontri online, gli imprenditori e le istituzioni del Veneto e del Fruili, per progettare attivamente il dopo-lockdown.

Da giovedì 9 aprile, ogni giovedì, fino alla fine del mese, gli incontri virtuali avvengono attorno a una tavola rotonda telematica intitolata “Big Bang – Back to the future”, con l’obiettivo di definire insieme i nuovi bisogni e disegnare il futuro del loro territorio.

Gli appuntamenti, moderati da Moira Casonatto, consulente per le aziende, e Stefano Parisotto di Unis&F mirano ad approfittare dello stop forzato dell’emergenza del coronavirus per sviluppare nuove possibilità di confronto, offrendo occasioni di interagire sulle nuove sfide che tutti ora devono affrontare.

«In un momento in cui i paradigmi sembrano essere saltati, non possiamo aspettare, ma dobbiamo ricostruire e (re)inventare nuove modalità attraverso il potente strumento della creatività, che da il meglio di sé proprio nei momenti di più grande difficoltà – scrivono gli organizzatori in un comunicato stampa -. Il settore delle Imprese culturali e creative (ICC) è stato uno dei primi a dover chiudere al pubblico i propri spazi e probabilmente sarà uno degli ultimi a poterli riaprire, ma molte di queste imprese continuano a lavorare intensamente. Realtà come Paff! e Unis&f collaborano in queste settimane per rinforzare le sinergie con il territorio creando nuove occasioni di dialogo, anche tra mondi apparentemente distanti. Solo ragionando assieme – conclude il comunicato – e pensando ad azioni concrete per il futuro si può ripartire più forti di prima».

Paff e Unis&F per il mese di aprile hanno in programma altri percorsi didattici e formativi online. Per i più piccoli, il workshop online “il mio primo fumetto”: per apprendere i segreti per disegnare il personaggio perfetto, abbinare i colori, rappresentare le emozioni e quali parole usare per parlare di fumetti.

A settembre si terrà un corso sul fumetto contemporaneo per i giovani dai 15 ai 25 anni. Considerate le richieste pervenute, già a partire da maggio saranno disponibili i primi moduli. A breve, sotto forma di “pillole”, sarà online anche il corso di acquerello, “watercolour thinking” per adulti. Tutti gli aggiornamenti su www.paff.it.

