ALD Automotive raggiunge il target di noleggio ai privati

ALD Automotive è felice di annunciare il raggiungimento del suo target triennale di 150.000 contratti di noleggio ai privati, con 153.000 veicoli in gestione alla fine del 2019. L’ambizioso obiettivo era stato fissato nel 2016 per sostenere la crescita nel segmento privati e contribuire a una diversificazione delle entrate. Grazie a una forte attenzione verso il rafforzamento e la crescita del segmento business attraverso partnership strategiche, la flotta auto per il noleggio ai privati è cresciuta del 30-40% in media ogni anno nell’arco di tre anni. Il segmento privati di ALD Automotive rappresenta ora l’8,6% del totale della flotta della compagnia.

Il modello di noleggio full-service ben si adatta alla gestione di tutto il ciclo di vita dei contratti di noleggio ai privati e le diverse offerte flessibili disponibili consentono servizi “alla carta” e modifiche al contratto in termini di durata, chilometraggio e altre opzioni che sono particolarmente adatte ai bisogni dei consumatori al dettaglio. Una selezione sempre più ampia di veicoli di seconda mano sta consentendo di allargare l’offerta e attualmente la grande maggioranza dei contratti di secondo noleggio riguarda i privati.

I canali di distribuzione del noleggio ai privati sono in costante aumento e ALD Automotive può contare oggi su più di 160 accordi di partnership con network bancari, compagnie di assicurazione, produttori di auto, fornitori di energia, reti di vendita e piattaforme di mobilità. Altri canali includono: il Piano Auto per i Dipendenti, un servizio ALD in rapido sviluppo dedicato ai lavoratori dipendenti dei clienti corporate e un secondo canale dedicato al noleggio ai privati e presente in 23 mercati.

Si prevede che il segmento del noleggio ai privati – supportato dall’attuale piattaforma on-line di ALD Automotive – sia destinato a rappresentare un fattore chiave per la crescita totale della flotta. Questa soluzione di vendita digitale end to end aiuta a facilitare l’elaborazione di contratti di noleggio modulabili per i privati e consente ai consumatori di noleggiare un’auto interamente online, dalla selezione del veicolo alla valutazione del credito, fino alla firma digitale del contratto. In prospettiva le soluzioni digitali saranno cruciali per la gestione efficiente di questo nuovo segmento.

“Abbiamo una consolidata reputazione a livello di partnership e una credibilità nel settore mobilità che ci consente di essere percepiti come prima scelta e riferimento per coloro che sono alla ricerca di una diversificazione” spiega Adrian Porter, capo delle Partnership Strategiche di ALD. “Ogni mese nuovi tipi di partnership si aggiungono alle offerte che già abbiamo sul mercato e le nostre soluzioni interamente digitali ci consentiranno di espandere ulteriormente la base di partner e clienti con cui lavoriamo, così come di allargare il nostro network di distribuzione diretta. Come fornitore leader a livello internazionale di servizi per la mobilità, il nostro obiettivo è semplicemente quello di fornire i servizi di noleggio migliori in assoluto in modo da consentire ai consumatori la possibilità di godersi la libertà di guidare l’auto da loro scelta senza le seccature legate alla proprietà del veicolo”.

ALD Automotive è leader globale nelle soluzioni di mobilità e fornisce servizi di noleggio tutto compreso e gestione delle flotte aziendali in 43 Paesi a una clientela di grandi aziende, piccole e medie imprese, professionisti e privati. Come azienda leader del settore, ALD Automotive mette la mobilità sostenibile al centro e nel cuore della sua strategia, fornendo soluzioni di mobilità innovativa e servizi ad alto contenuto tecnologico ai suoi clienti, aiutandoli così a focalizzarsi sulle loro quotidiane attività di business.

Con 6500 dipendenti in tutto il mondo, ALD Automotive gestisce 1 milione e 760mila veicoli (dati di fine Dicembre 2019).

ALD è quotata nel Comparto A di Euronext Parigi (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD) e fa parte dell’indice SBF120. Société Générale è l’azionista di maggioranza di ALD Automotive.

ALD Automotive Italia

In Italia, con le sue sedi di Roma e Milano, uno staff di oltre 550 risorse, piattaforme digitali dedicate ai propri servizi e una rete assistenza di oltre 8.000 centri convenzionati, ALD gestisce e sviluppa oggi la mobilità di oltre 72.000 clienti, grazie a soluzioni flessibili e personalizzate che rispondono alle esigenze di aziende corporate PMI, professionisti e P. IVA, fino ai clienti privati, con un totale parco circolante di oltre 189.000 unità tra auto, veicoli commerciali leggeri e moto (dati di fine Dicembre 2019). www.aldautomotive.it – http://mobilitysolutions.aldautomotive.it