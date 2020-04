Parlare di 400 Miliardi quando fino all’altro giorno discutevano sulle scelte anche di 100 milioni ci sembra un gioco da incantatore di serpenti. Da dove vengono queste valutazioni e dove si possano pescare tanti soldi lo sa solo San Patrizio!

Simulare uno o più scadenze temporali ci sembra inevitabile per poter stimare il valore delle somme necessarie alla sopravvivenza delle fasce più deboli. Di seguito, il piano di rientro risentirà delle scadenze effettive.

Entrare nel merito del rischio economico delle grandi e medie aziende deve essere il compito del tavolo di regia che dovrà valutare la necessità di riavviare alcune attività e a quali condizioni.

In base all’evoluzione di questi due grandi temi, insieme all’auspicata migliorata geografia del fenomeno endemico, dovrà essere disegnato il prossimo futuro economico del nostro Paese. Altri ancora dovranno ridisegnare regole comportamentali e valori di riferimento.

Per noi, è importante convincersi che potremo costruire un modo di pensare più lineare e più equo per tutta la popolazione, cercando di costruire regole fatte per la gente e non per i furbi.

Per questo siamo convinti che le sfide da vincere devono essere poche e chiare. Alcuni suggerimenti:

– L’impegno dello Stato verso le fasce più deboli deve innescare un processo di affrancamento dei cittadini dalla criminalità organizzata, avviando un piano di sostegno di lunga durata che, insieme all’istruzione e alla creazione di opportunità di lavoro, permetta al nostro Sud di decollare e diventare una società LIBERA e bella;

– I sussidi che lo Stato dovrà versare a che ne fa richiesta e alle Imprese in difficoltà devono essere versati dalle Banche nell’arco di 10-15 giorni ad una condizione: l’autodichiarazione di trovarsi effettivamente nello stato di difficoltà dichiarato deve far parte del senso di responsabilità del cittadino o dell’imprenditore.

Quando, tra un anno il rigoroso controllo dello Stato (Regione) sulla veridicità dell’autodichiarazione dovesse per caso constatarne la malafede, il soggetto dovrà restituire il doppio di quanto ricevuto e frequentare le carceri dove si lavora e non dove si continua a delinquere!

– In quanto alle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro contro il pericolo di contagio, siamo convinti che non sia possibile costruire un Decreto che ne regoli il funzionamento rispetto ai molteplici campi e processi.

Anche qui deve sorreggere un pragmatismo di emergenza che vede il Responsabile aziendale della produzione/organizzazione predisporre il piano della sicurezza compatibile con la salute dei lavoratori e il processo produttivo. Perciò sarà lui stesso a progettare il piano della sicurezza, ricorrendo eventualmente a consulenze messegli a disposizione dalle Istituzioni, ma assumendosi la responsabilità di attuare un processo produttivo efficiente e sicuro piuttosto che una formale trascrizione di articoli e commi che alimentano solo la burocrazia. Anche qui, la capacità di un controllo di merito da parte di soggetti professionali deve costituire lo strumento di assicurazione per la riuscita della proposta.

– Siamo del parere che da questo tipo di approccio si possa individuare in termini qualitativi e quantitativi le esigenze che rappresentano la nostra proposta/richiesta di supporto da parte della Unione Europea attraverso la Banca Centrale e la Banca Europea degli Investimenti. Pensiamo che prima si debba disporre di un piano di intervento sufficientemente consolidato e delle relative regole di ingaggio, poi si battono i pugni sul tavolo, ben forte.

Infine, una battuta: dal 2012 ad oggi c’è l’ombra del MES, aspettava solo il coronavirus per apparire!!

Ed ora? Pretendiamo almeno che se ne parli in termini chiari affinché non diventi un’altra epidemia che, come sempre accade, non può che colpire i più deboli!

Avanti con il socialismo!



Alessandro Bertinazzo

Segretario PSI Alto Adige Südtirol