La segreteria del PSI Alto Adige Südtirol, riunitosi oggi in videoconferenza, tra le varie tematiche affrontate, ha fatto una prima valutazione sulla legge provinciale in vigore da poco più di 48 ore.

Il presidente Kompatscher, presentatosi come il salvatore della Heimat nel proporre e far approvare la legge autonoma Covid 19, ha cercato (tentato) di trovare l’equilibrio tra economia e salute, ma alla prova sul campo ha dimostrato che a dominare è la confusione.

Tanti esercenti dopo avere letto i contenuti della legge, si sono resi conto che la stessa legge riporti troppe disposizioni non chiare, di libera interpretazione e discordanti tra loro.

La mancata copertura dei dipendenti da parte dell’Inail in caso di infortunio ha completato l’incertezza.

Di fronte a tanta confusione molti esercenti hanno optato per il rinvio della riapertura.

A volte le forzature non fanno il bene della comunità.

Alessandro Bertinazzo

Segreteria PSI Alto Adige Südtirol