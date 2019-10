Nell’ultimo incontro della Segreteria del PSI si è affrontato il tema delle prossime elezioni comunali, alla luce dei primi contatti tra i partiti del centrosinistra. A maggioranza è stato ribadito il dovere di contribuire alla conferma dei governi di centrosinistra dove già ci siamo, in primo luogo nella città di Bolzano.

Ma anche di trovare soluzioni comuni per riprendere slancio nelle altre realtà comunali, dove il centrosinistra siede all’opposizione. Per quanto riguarda la collocazione del PSI, sempre con il centrosinistra, si stanno esaminando le varie soluzioni che garantiscano la presenza dei socialisti e l’unità del centrosinistra. Incominceremo a sentire ed incontrare i partner, sottolineando che sul tavolo ci sono varie soluzioni aggregative, ma anche quella autonoma. La Segreteria ha dato mandato al Segretario di contattare in primo luogo il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi.

Alessandro Bertinazzo

Segretario PSI dell’Alto Adige