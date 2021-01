I Socialisti dell’Alto Adige, anche prima della pandemia Covid19, hanno sostenuto e sostengono l’attività del personale medico ed infermieristico.

Non li vogliamo chiamare eroi, anche se per certi aspetti lo sono, li vogliamo sostenere nel loro impegno per la garanzia della salute di tutti i cittadini, poveri e ricchi.

Non possiamo però condividere la titubanza nel vaccinarsi, anche per dare un esempio a tutti i cittadini, in quanto di contro possiamo ritenere abbiano sbagliato “mestiere”.

Alessandro Bertinazzo

Segretario PSI/SP dell’Alto Adige/Südtirol