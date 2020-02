Alessi il mondo del fashion e collezione “Food à Porter”

Grandi nomi, nuovi autori più che promettenti e affermati maestri nel panorama dell’architettura e del design contemporaneo si alleano per delineare le forme della collezione Primavera/estate 2020 dello storico brand Alessi: Richard Sapper, Patricia Urquiola, Adam Cornish, BIG-GAME, Ben van Berkel/UNStudio, Guido Venturini, Marcel Wanders, Sakura Adachi, Michel Boucquillon & Donia Maaoui, Emma Silvestris, LPWK – Silvia Barile.

Tra le tante proposte, con “Food à Porter” di Sakura Adachi, il design sposa il l’universo della moda contemporanea. Al primo Lunch box a tre scomparti per trasportare il cibo fuori casa presentato nel 2018, si aggiungono altre componenti: un nuovo colore per il lunch box, un lunch pot con un elemento refrigerante estraibile per la conservazione di cibi freschi o caldi, una bottiglia termoisolante a doppia parete per mantenere a lungo la temperatura delle bevande e un set di posate con custodia che può trovare alloggio all’interno del lunch box.

Anche per descrivere questi nuovi contenitori la designer adotta una palette di colori brillanti dalla finitura lucida come una lacca giapponese, abbinando la comodità alla classe e raffinatezza di un accessorio fashion.

Andrea Malavolti