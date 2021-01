Alex, il campione che sfida il vento

Quando si parla di Sport, di lealtà e rispetto dell’avversario, di spirito competitivo e passione allo stato puro non possiamo dimenticare di iniziare questo nuovo anno senza parlare di Alex Zanardi, il campione per definizione.

Spesso, quando facciamo riferimento ai ‘miti’, perché Alex è un mito, pensiamo che le parole siano state tutte scritte e evitiamo di parlarne fino ad un nuovo record sportivo o di vita, ma non è così, non deve essere così, non dobbiamo mai smettere di parlarne a costo di apparire banali nelle parole, quasi intimiditi.

L’uomo che più di ogni altro ha sfidato la velocità ha sempre qualcosa da raccontare, e Zanardi ci sta raccontando cosa significhi avere coraggio, ci sta raccontando che per essere campioni bisogna avere spirito di sacrificio, soffrire come lui sta soffrendo. I suoi cari stanno soffrendo, tutti noi stiamo soffrendo con lui e la sua famiglia.

A nessuno venga in mente di dire che abbiamo parlato troppo di questo uomo eccezionale, perché le parole spese per i campioni non finiscono mai, non debbono finire, mai!

Alex Zanardi è il campione di formula uno e Alex Zanardi è campione ‘speranza’ per tutti coloro che sfidano, come lui, la vita tutti i giorni. Alex Zanardi è il campione, il mito, l’uomo che ha sempre sfidato il vento e tutte le leggi della natura. Forza Alex, in questo 2021 rinasceremo tutti insieme a nuova vita, facci da guida, trova il passaggio a Nord Ovest per portaci dall’altra parte del pericolo dove ci siamo cacciati.

Un abbraccio affettuoso e auguri, auguri di un prossimo ritorno fra tutti noi e auguri di Buon Anno. Ciao Alex, simbolo dello Sport del Bel Paese.