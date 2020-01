Cari compagni, innanzitutto formulo a tutti voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri per un felice anno 2020.

Inauguriamo questa e-mail dedicata al Circolo “Pietro Nenni” di Ancona per ricordare che il primo gennaio si celebra il 40° anniversario della morte di Pietro Nenni e comunicarvi in anteprima un importante appuntamento che si svolgerà ad Ancona proprio in questo mese di gennaio.

Grazie al nostro interessamento ed alla fattiva collaborazione con il Tavolo della memoria presieduto dal Consiglio regionale delle Marche e composto da Anci, Anpi, Anmig, Comunità ebraica di Ancona, Ufficio Scolastico e Istituto Storia Marche, coordinato dal Dott. Marco Labbate, è stata deciso il posizionamento di una “pietra d’inciampo” dedicata alla nostra concittadina Vittoria Nenni, figlia di Pietro Nenni, morta nel campo di sterminio nazista di Auschwitz il 15 luglio 1943.

Le “pietre d’inciampo” (in tedesco Stolpersteine) sono il frutto di un progetto internazionale curato dall’artista tedesco Gunther Demnig che ha già posato più di 71.000 pietre in tutta Europa, con il quale s’intende ricordare il destino di persone uccise, deportate nei campi di sterminio, espulse o spinte al suicidio ad opera del regime nazista. Le pietre sono poste al di fuori dei luoghi dove uomini e donne vivevano, lavoravano, studiavano. Al momento ad Ancona si trovano 16 pietre d’inciampo ed altre 7 ne saranno poste nel 2020.

La “pietra d’inciampo” dedicata a Vittoria Nenni verrà posizionata l’8 gennaio, ma la cerimonia si terrà presso il Consiglio regionale delle Marche venerdì 24 mattina. Sarà presente Antonio Tedesco, direttore della Fondazione Nenni di Roma, e, forse, la nipote di Nenni, Maria Vittoria, che, nel suo nome, ricorda quello della sua indomita prozia.

Stiamo tentando di organizzare una manifestazione specifica della Fondazione Nenni e del Circolo “Pietro Nenni” di Ancona per il pomeriggio di giovedì 23 gennaio, con la presentazione del volume “Pietro Nenni nella Grande Guerra” di Antonio Tedesco.

Vi daremo tempestiva comunicazione dei luoghi e degli orari dei suddetti eventi.

Ancora auguri di Buon Anno e di Buon inizio del nuovo Decennio.

Alfonso Maria Capriolo

Presidente del Circolo “Pietro Nenni” di Ancona