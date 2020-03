Algeria al bivio tra rinnovamento e restaurazione

Le prossime settimane ci diranno se i nuovi assetti istituzionali e governativi imprimeranno la svolta tanto attesa nella Repubblica popolare algerina o saranno solo una riverniciatura della classe dominante che dopo la conquista dell’indipendenza della Francia ha controllato e gestito il Paese fino ad oggi. E’ passato un anno da quando il movimento di protesta denominato Hirac ha riempito le piazze e le vie delle più grandi città ma anche delle periferie manifestando contro la disoccupazione e la corruzione e chiedendo riforme strutturali e diritti civili.

Ma la protesta ha raggiunto il suo apice quando l’anziano e malato Presidente Boutleflika ha deciso di ricandidarsi per la quinta volta. Il Paese è stato scosso da tensioni interne. La gente che ogni fine settimana esprimeva il suo malcontento ha scosso la casta dominante. L’esercito ha tolto la sua copertura al vecchio Presidente e lo ha costretto prima a rinunciare alla ricandidatura poi a dimettersi rendendo inevitabili le nuove elezioni. La vittoria di Abdelmajid Tebbuone già ministro, aveva suscitato non poche perplessità tra i giovani e la società civile algerina, proprio perché era vista come una riproposizione di quel potere che, abbandonato al suo destino Boutleflika, deceduto più tardi in Egitto, tentava di riciclarsi con false concessioni alle proteste del popolo.

Anche la sua scelta di nominare capo del Governo Abdelaziz Djerad era stata vista in questa ottica e la parte più radicale del movimento Hirac aveva manifestato forti perplessità sulla volontà di rinnovamento del nuovo Esecutivo algerino. Ma le prime dichiarazioni del Premier Djerad sono state tutte rivolte all’ attenzione e alla comprensione dei motivi che hanno portato il popolo algerino alla protesta, al riconoscimento degli errori fatti nel settore del rispetto dei diritti umani, all’impegno a combattere la corruzione e gli sprechi nel settore pubblico. I primi nuovi organici provvedimenti presi sono la diretta conseguenza di questo atteggiamento e riguardano una concreta risposta alle attese dei manifestanti. Essi riguardano l’abolizione di una serie di tassazioni per i dipendenti pubblici a basso reddito e la destinazione di nuove risorse finanziarie per la costruzione di un milione di nuove unità abitative ma anche una nuova attenzione verso i problemi riguardanti la parità religiosa e le pari opportunità. Inoltre lo studio di misure atte a definire una Zee (Zona economica esclusiva) che in accordo con l’ Italia metta ordine nel contenzioso tra i confini marittimi dei due Paesi. I prossimi giorni saranno la cartina di tornasole adatta per verificare se l’Algeria ha imboccato la strada del rinnovamento o della restaurazione di fronte a un movimento di protesta che non la ha ancora portata sulla strada della primavera araba e che non ha saputo ancora dotarsi di una dirigenza credibile e all’altezza della situazione.



Alessandro Perelli