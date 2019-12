Algeria, le difficoltà interne non finiscono mai

Sembra che per l’Algeria le difficoltà interne non finiscano mai. Da un paio di settimane l’ elezione del nuovo Presidente Abdelmajid Tebbuone aveva rassicurato il regime dopo le continue manifestazioni nei protesta che si erano svolte in varie città dopo il tentativo di ricandidatura del vecchio e malato Presidente Boutleflika e che avevano in seguito determinato le sue dimissioni. E la prima decisione del nuovo Presidente era stata quella di conferire al capo delle Forze armate e viceministro della Difesa Gaid Salah, suo principale sponsor e regista di tutte le ultime mosse del regime , l’Ordine nazionale al merito, la più alta onorificenza dell’ Algeria. Ma ecco che , quasi per un inaspettato segno del destino, Gaid Salah , una settimana fa’ viene colpito da un infarto che provoca il suo decesso destabilizzando ulteriormente la situazione. Tebbuone dopo aver stabilito tre giorni di lutto nazionale nomina subito il suo sostituto nella persona del generale Said Chengriha ma nonostante la grande partecipazione popolare ai funerali di Salah risulta evidente come i giovani e la società civile algerina che di erano mobilitati nei mesi scorsi per un rinnovamento in senso democratico della Repubblica popolare algerina abbiamo ripreso slancio e vigore contro il tentativo di restaurazione del vecchio apparato di potere. Ciò anche per la scelta di Tebbuone di nominare Primo Ministro Sabri Boukadom visto come un rappresentante della vecchia casta gradita ai militari.

E per l’ Algeria si apre un periodo pieno di incertezze , sicuramente non mitigato dal fatto che la vicina Libia , attraverso il suo Premier Serraj , le ha richiesto aiuti militari quasi legittimando i suoi nuovi assetti. In realtà il malcontento e la protesta continuano a riempire le vie di Algeri e di altre città derivati certamente da una situazione economica difficile, dall’aumento della disoccupazione e delle fasce di povertà ma anche dalla mancanza di spazi democratici e dalla carenza di diritti civili che ormai i richiami alla lotta di indipendenza dalla Francia non riescono più a nascondere in un Paese che e’ stato solo sfiorato dalla primavera araba e che vuole iniziare un reale rinnovamento a partire dalle istituzioni. La volontà del neo Presidente Tebbuone di porsi a garanzia della rinascita democratica algerina si vedrà dai fatti. Ma le sue prime decisioni non vanno certamente in questo senso e la ricerca di una pretesa normalizzazione in realtà maschera una situazione che potrebbe da un giorno all’ altro generare notevoli cambiamenti.

Alessandro Perelli