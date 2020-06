Milano, Triennale eventi e capolavori del design italiano

Ha riaperto nei giorni scorsi al pubblico la Triennale di Milano con il Museo del Design Italiano e il Giardino a ingresso gratuito e con orari speciali. Dal 15 giugno fino al 30 settembre si svolgerà, inoltre, l’evento ‘Triennale Estate‘, una nuova manifestazione che si terrà nel giardino dell’istituzione dal 15 giugno al 30 settembre con un ricco calendario di incontri, proiezioni, lecture, cabaret, eventi live, festival, attività per bambini e ragazzi.

“Serve oggi un cambio di paradigma – ha dichiarato il presidente della Triennale, l’archistar Stefano Boeri –: musei, teatri, istituzioni culturali devono ripensare le loro modalità di produzione culturale. Oltre a un utilizzo esteso della comunicazione digitale (che Triennale per prima ha sperimentato con Triennale Decameron), dobbiamo imparare a usare in modo pervasivo gli spazi aperti delle nostre piazze, parchi e giardini. Per questo abbiamo appositamente studiato per il Giardino della Triennale un programma di eventi, dialoghi, performance e momenti di relax – nella più completa garanzia di sicurezza per il pubblico.

Con l’opportunità di visitare – gratuitamente – la straordinaria collezione dei capolavori del design italiano. Consapevoli dell’energia creativa che questi oggetti e la prossimità con gli alberi del Parco Sempione potrà trasmettere al pubblico di Triennale Estate”.

L’ingresso avverrà tramite prenotazione obbligatoria, attraverso il sito www.triennale.org, con ingressi contingentati e organizzati in fasce orarie.

Andrea Malavolti