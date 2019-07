All’Isola del Cinema reading del libro “Mi chiamano Sbandato”

Il 6 Luglio alle 21:30 si terrà la lettura dei racconti e delle poesie tratte dal libro “Mi chiamano Sbandato” di Edmond, edito dalla casa editrice Il Galeone, presso la bellissima cornice dell’ Isola del Cinema. A farci riflettere saranno le voci degli attori: Marcello Fonte, vincitore della Palma d’Oro come miglior attore al Festival di Cannes, Edoardo Pesce, Marco Cocci e Nicholas Gallo. Un appuntamento serale di lettura, riflessione, dialogo e lezioni. L’autore, in arte Edmond, combatte ogni giorno, da dentro il carcere, per capovolgere la grata in arte. Le sue poesie e i suoi testi in prosa sono diventati prima il cuore del blog Matricola1312 da cui è nato l’opuscolo autoprodotto “Ho innalzato sogni più alti de ste mura”, in seguito reading in giro per l’Italia e infine un libro. “Mi chiamano sbandato” è una raccolta di racconti e poesie per abbattere il muro dello stigma sociale. Un’antologia che trascina il lettore dentro a un mondo di sofferenza e dolore, ma soprattutto di rabbia e voglia di riscatto. Nello scorrere del tempo fra sogni e paure, nell’oscillare della meditazione tra “gli abissi” e la libertà, Edmond conduce il lettore a una sincera comprensione della realtà carceraria. Nel “continuo rumore” del carcere, nella solitudine della cella, scaturisce il coraggio della dignità umana oltre a qualsiasi sperimentazione della sopraffazione dell’uomo sull’uomo.

Media partner evento: Radio Sonica