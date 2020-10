Ambiente e territorio, un approccio socialista

“Dobbiamo agire subito prima che la situazione sia irreparabile! I cittadini hanno bisogno di risposte e fatti concreti. La questione “Tintoretto 88″ riguarda i possibili 250 box auto che una ditta privata vorrebbe realizzare di fronte le palazzine, con opere di pubblica utilità come ad esempio una scuola e un parco logistico, che già sono presenti sul territorio. Per realizzare ciò si disboscherebbe un polmone verde fondamentale. Ciò impatterebbe anche sull’aspetto idrogeologico e sulla mobilità ed è un progetto sulla quale ho ricevuto tantissime segnalazioni dai cittadini residenti che sono seriamente preoccupati e con cui ho effettuato alcuni sopralluoghi sul posto. Dopo un incontro avuto con il Presidente del Municipio, la Direttrice dell’ufficio tecnico insieme al neo comitato eletto, è emerso che non è arrivato nulla al Municipio e pare non ci sia ancora un progetto depositato, ma stiamo facendo tutti gli accertamenti per reperire le carte e visionare le planimetrie, capire i vincoli paesaggistici, la destinazione d’uso ecc…

Dopo la battaglia di Vigna Murata dobbiamo difendere quest’ altra parte importante del territorio ed agire prontamente. La zona necessita degli interventi mirati sulle caditoie otturate, le potature, sporcizia e cassonetti deteriorati, assenza di strisce pedonali e dissuasori di velocità o autovelox vista la presenza di scuole e aree ludiche e l’installazione di un cancello in Viale del Tintoretto all’altezza del civico 200 nell’area comunale, per delimitarla, preservarla dall’incuria e dal degrado, predisporre una bonifica e controllare che non vi accedano più persone non appartenenti alle palazzine. Per questo motivo ho presentato un atto in cui chiedo la riqualifica della zona. Sono molto vicina al Comitato tintoretto-Tre Fontane neo eletto e ringrazio la Presidente e la Vice presidente per il loro contributo, attivismo e disponibilità a collaborare con le Istituzioni”.

Eleonora Talli

Consigliera PD municipio VIII di roma