“America” di Franz Kafka, nuova stagione allo Spazio Rossellini

Dopo il primo positivo periodo di attività interrotto a causa del Covid-19, giovedì prossimo 15 ottobre riapre lo Spazio Rossellini di Roma, in via della Vasca navale 58, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, con il coordinamento artistico progettuale di Katia Caselli. In cartellone un ricco programma che spazia dalle arti performative, alla formazione, all’audiovisivo, a progetti di residenza artistica.

Dopo il recupero dello spettacolo della scorsa stagione “Maison de Dieu. Apparizioni di umanità”, di Asinitas Onlus, la programmazione 2020/2021 sarà inaugurata dalla compagnia Illoco Teatro che il 15 ottobre, alle ore 21:00, porterà in scena sino al 17, la prima assoluta di “America”, da Franz Kafka. Un progetto in coproduzione con il Teatro Libero di Palermo, nato dalla fase laboratoriale dei corsi di Storia della regia e Scenografia virtuale dell’università la Sapienza di Roma, e perfezionato durante la residenza al Rossellini, che è diventato anche un luogo dove sperimentare nuove creatività, indagare nuove forme espressive, sviluppare un nuovo linguaggio alla luce di una ricerca artistica che abbraccia tutte le discipline.

Gli spettacoli serali proseguono dal 23 al 25 ottobre con “Shakespearology. Un’intervista impossibile a William Shakespeare”, un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo, interpretato da Woody Neri, che cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo. Woody Neri terrà inoltre un workshop per attori e attrici dal titolo Shake(R) presso gli spazi di Carrozzerie n.o.t., co-organizzatore dello spettacolo, dal 22 al 25 ottobre.

Dal 12 al 14 novembre sarà la volta della Compagnia Dynamis che torna a Spazio Rossellini per la prima a Roma di “Monday” (vincitore del Bando Europe Life 2018 – Life Blue Lake) con Francesco Turbanti e Marta Vitalini: il fantastico mondo delle plastiche, il loro utilizzo e il loro smaltimento in un ambiente che è un campo di battaglia, le soluzioni poche e oscure, e il futuro incerto.

In calendario anche le Domeniche d’Incanto, la rassegna dedicata ai più giovani, che prenderà il via il 18 ottobre alle ore 16:00 con “Pippi Libera tutti! Allenamenti di teatro per bambini coraggiosi”, uno spettacolo di teatro di figura di e con Francesco Picciotti, da un’idea di Zip_Zone di Intersezione Positiva. La rassegna proseguirà l’8 novembre con “Nel Tempo”, un susseguirsi di danza, circo, parole di Francesco Sgrò con le note dal vivo di Pino Basile. Il 15 novembre “Il giardino del tempo che passa” di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio, ispirato dalle suggestioni del libro “Un grande giardino” di Gilles Clément e Vincent Gravé. Il 19 e 20 dicembre, “Natale allo Spazio Rossellini” proporrà due pomeriggi di spettacoli e laboratori dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Per ribadire la mission di sostegno verso l’attività degli artisti del territorio regionale e proporsi quale nuovo luogo di promozione culturale nella Capitale e occasione di confronto per le giovani generazioni, a novembre e dicembre Spazio Rossellini ospiterà con “Lazioinscena” i tre progetti vincitori dell’avviso pubblico concluso il 30 settembre: tre proposte, scelte tra le 32 partecipanti, formulate da artisti e compagnie professionali del Lazio che potranno realizzare eventi di differenti discipline dal teatro alla musica, dalla danza al circo, ai reading, alle installazioni multimediali ai live performing.

Per offrire agli artisti il tempo e lo spazio per sperimentare nuove creatività, Spazio Rossellini ha lanciato anche il progetto Live Streaming Theatre, un format che punta a far convergere linguaggi diversi e renderli fruibili allo spettatore in modo inedito. I risultati della call destinata a compagnie professioniste, e chiusa il 30 settembre con 76 partecipanti, decreteranno i migliori progetti artistici della scena contemporanea pensati e rivisitati per il live streaming.

Spazio Rossellini diventerà così un set dove la regia teatrale si sperimenterà e si confronterà con la regia video, e sarà abitato a partire dal mese di novembre dai tre vincitori che avranno a disposizione una settimana di allestimento per realizzare l’evento finale in live streaming. Partner del progetto Agis Nazionale, Arteven, Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Multidisciplinare Regionale, Teatro Pubblico Pugliese, Film Commission Torino Piemonte, Roma Lazio Film Commission, Erma Pictures srl.