Amianto. Ennesimo appello dell’ONA al Ministro del Lavoro

Sono tragiche le rilevazioni dell’ONA in ordine al rischio amianto nei luoghi di lavoro e di vita, ed è per questo motivo che l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni si rivolgono ancora al Ministro del lavoro, Senatrice Nunzia Catalfo, per insistere sulla bonifica di tutti i siti contaminati, nei luoghi di lavoro e in quelli di vita.

Sono passati, ormai, più di 28 anni dall’entrata in vigore della legge n. 257/92, e purtroppo, quanto tristemente prospettato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, si sta avverando.

Quella dell’amianto, come denunciato, ne “Il libro Bianco delle morti di amianto in Italia”, presentato a Roma il 19.06.2018, che dimostra che ancora nel 2017, si sono registrati 6.000 decessi in Italia e 107 mila nel mondo (stima per difetto, perché ci sono molti Stati che non registrano i casi di patologie asbesto correlate), è una problematica ancora esistente e persistente, nonostante la richiesta di messa al bando totale della fibra killer, specialmente nei confronti dei Paesi che ancora lo utilizzano.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, ha rilevato i dati epidemiologici sull’incidenza delle malattie da amianto, e ha stimato in più di 6.000 i decessi, in Italia, per queste malattie:

1.900 di Mesotelioma;

600 per Asbestosi;

3.600 per Tumori polmonari.

Nella Lista I dell’INAIL, come malattie da asbesto, ci sono anche il tumore della laringe e delle ovaie, poi ci sono quelle della Lista II e cioè i tumori della faringe, dello stomaco e del colon retto, e nella Lista III c’è il tumore dell’esofago.

Non c’è una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla, e l’amianto agisce in sinergia con altri cancerogeni, e ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, di cui 33 milioni di amianto compatto ed 8 milioni di tonnellate di amianto friabile.

Ci sono un milione di siti contaminati con amianto, di cui almeno 50mila siti industriali, e 40 siti di interesse nazionale tra i quali ce ne sono 10 che sono solo di amianto (come la Fibronit di Broni e di Bari; l’Eternit di Casale Monferrato, etc.); 2.400 scuole (stima 2012 per difetto perché tiene conto solo di quelle censite da ONA in quel contesto – la stima è stata confermata dal CENSIS – 31.05.2014). Esposti più di 352.000 alunni e 50.000 del personale docente e non docente; 1.000 biblioteche ed edifici culturali (stima per difetto perché è ancora in corso di ultimazione da parte di ONA); 250 ospedali (stima per difetto perché la mappatura ONA è ancora in corso). La nostra rete idrica rivela presenza di amianto per ben 300.000 km di tubature (stima ONA), inclusi gli allacciamenti, con presenza di materiale contenenti amianto rispetto ai 500.000 totali (tenendo conto che la maggior parte sono stati realizzati prima del 1992, quando l’amianto veniva utilizzato in tutte le attività edili e costruttive).

Per tali motivi, tenendo conto che nelle risultanze della Conferenza di Helsinki del 1997 (Consensus Report “Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution” Scand J Work Environ Health 1997;23:311-6), si ribadisce che non c’è una soglia minima, il tutto anche nel quarto considerando della direttiva n. 477/83/CEE e undicesimo considerando della direttiva n. 148/2009/CE, ed è per questo motivo che si rinnova l’appello al Ministro del lavoro, Senatrice Catalfo.

Mentre infatti in Italia si discute del reddito di cittadinanza e di altre misure, comunque al ribasso anche per gli stessi lavoratori, continua l’esposizione ad amianto, e la lesione dei diritti, compreso quello della salute, di centinaia di migliaia di lavoratori.

Se l’INPS distribuisce il reddito di cittadinanza anche a malfattori, non ultimi coloro che hanno provocato la morte di Willy Monteiro, e comunque a chi non ne ha una effettiva necessità, perché conduce vita agiata, contro i lavoratori siciliani, in particolare quelli di Priolo Gargallo, si abbatte la scure dell’ente previdenziale.

Ci riferiamo ai lavoratori delle Industrie Meccaniche Siciliane, di Priolo Gargallo, che avevano ottenuto dall’INPS l’accredito delle maggiorazioni contributive e si sono visti revocare gli accrediti e anche le pensioni, ciò perché, nel frattempo, in secondo grado la Corte di Catania ha riformato la sentenza positiva del Tribunale di Siracusa.

Ma il punto chiave, su cui l’ONA insiste, e che porta all’attenzione del Ministro del lavoro, è proprio la prevenzione primaria, e se ne trova riferimento proprio nel giornale dell’ONA.

Oltre alla ricerca scientifica per la diagnosi precoce e le terapie migliori (prevenzione secondaria), ciò che rileva sono anche i diritti, ma non rendita parassitaria, ovvero soldi distribuiti a chi non lavora, o meglio a chi non è messo nelle condizioni di lavorare, privato così, ancora di più, della sua dignità, bensì quei diritti, come per esempio i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, che hanno diritto al prepensionamento.

Si tratta di lavoratori pesantemente colpiti dalle fibre di amianto, per i quali non si comprende l’accanimento dell’INPS e l’immobilismo del Ministro del lavoro, al quale l’ONA rivolge l’ulteriore appello, soprattutto alla luce delle recenti modifiche di cui all’art. 1 co. 250 della L. 232/2016 (prevenzione terziaria).

Il ritardo nelle bonifiche continuerà a provocare un più alto numero di casi di malattie e di morte, e l’ONA prevede che il picco di mesoteliomi e di altri cancri da amianto sarà registrato tra il 2025 e il 2030, e poi inizierà una lenta decrescita.

Per questi motivi occorre adottare nuovi strumenti tecnico normativi, compreso l’utilizzo della leva fiscale per incentivare le bonifiche, e quindi portarle a termine al più presto, non oltre i prossimi 5 anni (non potendo essere ammesso che si prosegua per altri 80 anni in questa condizione, come a suo tempo stimò il Prof. Boeri, nella qualità di Presidente dell’INPS).

Il rischio è tutt’altro che venuto meno, anzi, sarà destinato ad aumentare, perché i materiali posti in opera, molti con cemento amianto, tenendo conto della tenuta del potere aggrappante del cemento, ora danno un più elevato rilascio di fibre, e a maggior ragione nei prossimi decenni.

Quindi anche i c.d. materiali compatti sono destinati a divenire friabili, ovvero a permettere il rilascio di polveri e fibre per la perdita del potere aggrappante, tenendo conto -giova ribadirlo- che si tratta di materiali prodotti e posti in opera prima del 28.04.1993 (data di entrata in vigore del divieto di utilizzo di ‘nuovo’ amianto), e in molti casi anche a partire dagli anni ’50 e ’60, e senza il divieto di loro utilizzo.

In più, per effetto delle modifiche normative introdotte con l’art. 1 co. 250 della L. 232/16, è possibile fare domanda di pensionamento, se c’è un danno da amianto, ma anche se non ci fosse c’è comunque il diritto ad essere collocato in pensione: come da informazioni che possono essere acquisite su “Il Giornale sull’Amianto”.

Sulla base di questo dato di fatto, non si comprendono le ragioni per le quali le bonifiche sono in ritardo, e si procrastinano questi strumenti tecnico giuridici già più volte suggeriti dall’ONA, tra cui il credito d’imposta per le bonifiche, anche dei siti industriali, la defiscalizzazione dell’IVA, e abolizione del piano di lavoro per la bonifica, il che permetterebbe di abbattere ulteriormente i costi, e in ultimo le discariche in ogni regione, e quindi a km zero. Queste e altre iniziative suggerite dall’ONA, unitamente al rispetto della legge delle norme sul prepensionamento di quei lavoratori che nel frattempo sono stati esposti ad amianto, e che continuano, in molti casi, ad essere esposti e a morire di amianto ben prima di guadagnare il diritto a pensione, anche alla luce dell’innalzamento dell’età e dell’anzianità contributiva per poter accedere alla pensione.