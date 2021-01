Amianto: il ruolo della Amministrazioni locali e delle Associazioni

Il nuovo anno ci restituisce il vecchio problema dell’amianto.

Ancora 40.000.000 di tonnellate in siti e micrositi. È un impegno prioritario del Governo Conte, che attraverso il Ministro dell’Ambiente, Gen. Sergio Costa, ha istituito la c.d. Commissione Amianto.

Questa commissione è capitanata dal Dott. Raffaele Guariniello, già Procuratore della Repubblica di Torino, e tra i componenti anche chi scrive (Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA). Il lavoro della commissione è stato efficace, e tutte le carte sono all’attenzione del Ministro dell’Ambiente, Gen. Sergio Costa. Con l’auspicio che anche il Ministero della Giustizia possa avere a cuore il problema di rendere giustizia alle vittime dell’amianto.

Manca un protocollo Covid-19 per le vittime dell’amianto, invano richiesto dall’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, di cui mi onoro essere il Presidente.

Siamo in attesa degli interventi del Governo, dell’azione del Ministro dell’Ambiente, Gen. Sergio Costa, ma nel frattempo l’associazione va avanti.

Con l’APP ONA amianto stiamo ottenendo le segnalazioni dei siti contaminati.

Infatti, solo la prevenzione primaria può permettere di risolvere questo annoso problema legato al rischio amianto, ma nel frattempo l’ONA è operativa con le amministrazioni locali.

L’attuale situazione amianto in Italia e la necessità dello sportello amianto ONA

Siamo agli esordi del 2021 e la questione amianto emerge ancora in tutta la sua gravità, la situazione sembra complicarsi a causa del Covid-19 che ha abbreviato la vita delle vittime amianto.

In provincia di Latina il numero dei decessi causati dall’utilizzo dell’amianto continua ad aumentare, per questo il Comune di Bassiano ha investito l’ONA della gestione dello sportello amianto gratuito. Si tratta dello sportello amianto online gratis.

Con questo strumento l’ONA assicura gratuitamente il suo supporto all’amministrazione comunale di Bassiano, guidata dal Sindaco Domenico Guidi.

Questa città, tra i borghi più belli d’Italia, fin dall’agosto del 2009, si è dichiarata libera dall’amianto, accogliendo le istanze di chi scrive.

Con l’ONA, contro l’amianto per la tutela dell’ambiente e della salute

Bassiano è un incantevole borgo in provincia di Latina, circondato dai Monti Lepini e immerso nel verde dei boschi, nel 2018 ha ottenuto la Certificazione di Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale assegnato dal Touring Club Italiano.

Dallo stesso anno, nel Comune, è operativo lo sportello ONA che garantisce assistenza gratuita alle vittime amianto ed altri cancerogeni e ai loro familiari.



Sportello amianto ONA di Bassiano: un servizio gratuito per la popolazione

La lotta contro l’amianto è cominciata negli anni 2000, l’amministrazione di Bassiano, in particolare, si è mobilitata e ha partecipato a numerose manifestazioni a Roma e Latina. Già nel 2008, l’amministrazione comunale di Bassiano ha collaborato con l’Osservatorio Nazionale Amianto per la tutela della salute e dei diritti delle vittime. Rimarcabile è, in questo senso, il convegno di ONA APS del 2010.

Con deliberazione n. 99 dell’11.09.2018 è stata data esecuzione allo sportello ONA. Così, fin dal 2018, è operativo presso il Comune di Bassiano lo sportello online ONA gratuito.

L’ONA APS, nello specifico, collabora con tutti i comuni per realizzare lo sportello amianto a livello nazionale gratuito. Oltre allo sportello amianto online della sede centrale dell’associazione, ci sono sportelli nei singoli Comuni, che offrono sostegno gratuito.



Tutela delle vittime amianto e altri cancerogeni

La tutela dei cittadini riguarda, prima di tutto, la prevenzione primaria che, in sostanza, serve ad evitare che ci siano esposizioni a rischio. Per questo motivo è stata creata l’app ONA. Ogni cittadino potrà, quindi, segnalare la condizione di rischio e, allo stesso tempo, poter verificare se ci sono siti contaminati. Sarà in questo modo possibile la mappatura amianto.

È possibile, con questo innovativo strumento, chiedere l’assistenza dell’ONA, in ogni contesto, per segnalare la condizione di rischio e chiedere la rimozione amianto costituiti da vecchi siti abbandonati oppure tetti in amianto.

Inoltre, la prevenzione secondaria prevede di ottenere la tutela in caso di malattia asbesto correlata, innanzitutto con l’assistenza medica.

La tutela terziaria, infine, consiste nella tutela legale dei diritti dei cittadini, come la richiesta di indennizzo INAIL, piuttosto che altri diritti, tra i quali quelli al prepensionamento. Inoltre, le vittime dell’amianto hanno diritto al risarcimento di tutti i danni.



L’assistenza dello sportello amianto

Lo sportello nazionale amianto di ONA APS – sede di Bassiano – assisterà gratuitamente tutti i cittadini della città di Bassiano e tutti coloro che vi si rivolgeranno, e fornirà i seguenti servizi gratuiti:

-assistenza tecnica, per le bonifiche dei materiali di amianto, in modo tale da evitare il rischio di esposizione alla fibra killer

-assistenza medica per la prevenzione, terapia e cura delle patologie asbesto correlate. In particolare il mesotelioma, il tumore del polmone, e tutti gli altri tumori, e l’asbestosi. Il servizio di assistenza medica gratuita sarà coordinata dal Dott. Arturo Cianciosi, al quale ci si potrà rivolgere attraverso il numero verde gratuito 800 034 294. La consulenza oncologica gratuita, infine, sarà fornita dagli oncologi ONA. Il dipartimento della tutela delle vittime di mesotelioma si avvale della collaborazione del Prof. Marcello Migliore.

Governo: tematiche ambientali, necessaria la messa in sicurezza e la bonifica

Come chiarito dallo IARC, l’amianto ha capacità cancerogena per tumori del tratto respiratorio e gastrointestinale.

I medici volontari dell’ONA sono operativi anche per quanto riguarda gli sportelli amianto. Quello della sussidiarietà è un tema molto importante, dal quale non si può prescindere.

Tanto più per il fatto che, in Italia, i problemi sul tappeto, specialmente quelli ambientali, sono notevoli. Ci sono interi territori in cui è in atto una vera e propria epidemia. Si pensi ai siti di interesse nazionale, come quello di Siracusa, Melilli, Augusta e Priolo Gargallo, e a tutti gli altri. Si pensi alla questione Taranto, ecco perché la cittadinanza si aspetta che anche le nuove risorse europee siano investite nel risanamento ambientale. Secondo l’ONA è fondamentale che si passi da una politica di mero assistenzialismo, come il reddito di cittadinanza, a delle politiche di creazione del lavoro.

Si deve investire nelle infrastrutture, nelle strutture, che creano altro lavoro per l’indotto, e creare nuovi strumenti per il periodo successivo al 31.03.2021, quando verrà meno il blocco dei licenziamenti.

L’ONA e la sua attività a supporto delle istituzioni pubbliche

L’ONA collabora con le istituzioni anche territoriali. Va valorizzato il ruolo dei Comuni, oltre che delle Regioni, nella gestione della tematica amianto. Per questo motivo mi sento di reiterare l’appello al Ministro Costa perché le norme già scritte trovino una immediata applicazione. Abbiamo letto dell’intervento del Ministro con lo stanziamento di 105.000.000 di euro per il risanamento.

Iniziativa lodevole, e tuttavia non sufficiente. La fotografia che risulta dagli ambienti di vita e di lavoro è tale da rendere necessario un intervento più significativo. Lo stesso Ministro del lavoro, Sen. Catalfo, ha ricevuto l’appello dell’ONA alla bonifica dei siti contaminati, ovvero di adottare politiche del lavoro che favoriscano la bonifica.

Questo appello deve essere qui reiterato con l’augurio che anche il ruolo dei Sindaci possa essere valorizzato. Il Comune di Bassiano è un esempio significativo dell’importanza del ruolo dei Sindaci, che non può essere disconosciuto.

Nel 2020, il numero dei casi di mesotelioma è aumentato, quasi a sfiorare i 2000 casi, e il picco si avrà nel 2025. In più, a causa del Covid-19, la gran parte di coloro che erano ammalati di patologie asbesto correlate è deceduta.

Per questo insistiamo nel protocollo medico, Covid-19 e amianto.

In questo modo sarà possibile, in tutta Italia, e anche con la valorizzazione del ruolo delle amministrazioni locali, di combattere tutti insieme contro l’amianto. Non solo per il mesotelioma, ma come detto, anche per le altre malattie asbesto, tra le quali il tumore del polmone, della laringe, della faringe e altre neoplasie. Infatti, queste neoplasie sono quelle più pericolose, che si aggiungono alle malattie fibrotiche, tra le quali placche pleuriche, ispessimenti pleurici e asbestosi.



Il movimento di lotta all’amianto in provincia di Latina

Nel corso degli anni si è registrata una notevole incidenza di patologie tra coloro che hanno lavorato nell’Agro Pontino. Infatti, nella Pianura Pontina, sono state impiantate diverse fabbriche nelle quali è stato utilizzato amianto e materiali contenenti amianto.

Fortunatamente, il dato epidemiologico è stato, in parte, arrestato dalla mobilitazione dei lavoratori fin dal gennaio del 2000. Infatti, sono ormai 21 anni che i volontari dell’ONA guidano la tutela della salute contro l’amianto.

Attraverso le azioni legali, avanzate presso il Tribunale di Latina, migliaia di lavoratori esposti ad amianto hanno ottenuto la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5. Il tutto, sulla base dell’art. 13, co. 8, L. 257/1992.

Le attività di assistenza legale proseguono, ormai, incessantemente da circa 21 anni. Le condizioni di maggior rischio, di cui ci si è occupati nella provincia pontina, sono state quelle dei cantieri navali, tra i quali quello di Posillipo in Sabaudia e la questione dei lavoratori esposti amianto presso la Goodyear Cisterna di Latina.

Comune di Bassiano: quanto è importante un sindaco riformista e progressista nella tutela dell’ambiente?

Il Sindaco Guidi, ormai da più di 35 anni alla guida della città, dimostra quanto è importante il ruolo delle amministrazioni locali, e della impostazione non populista dell’attività politica.

La competenza e l’esperienza, e la stessa formazione politica, sono fondamentali nella gestione della ‘cosa’ pubblica, unitamente alla trasparenza e legalità. Per questo motivo rimaniamo fiduciosi nell’operato del Ministro dell’Ambiente, Gen. Sergio Costa, e del Ministro della Giustizia, On.le Alfonso Buonafede, perché al più presto le indicazioni tecnico normative predisposte dalla Commissione Amianto si possano tradurre in norme di legge.

Solo in questo modo sarà possibile tutelare effettivamente la salute dei lavoratori e cittadini, cosa che ci sta a cuore. Finalmente con quel colpo di reni che tutta Italia si aspetta, anche per risorgere dopo l’esperienza Covid-19.