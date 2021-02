Amianto nelle Ferrovie: bonifica e risarcimenti

L’amianto è solo uno dei tanti cancerogeni che sono stati utilizzati dalle Ferrovie dello Stato prima della messa al bando del minerale per effetto della L. 257/92.

Per questi motivi è necessario, ai fini della prevenzione, ultimare le bonifiche, e quindi praticare la prevenzione primaria.

L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA APS, ha sempre sostenuto l’impegno delle vittime e in generale dei lavoratori delle FS per la messa in sicurezza. La strage dell’amianto nelle Ferrovie dello Stato non è circoscritta ai suoi dipendenti, bensì colpisce anche coloro che hanno abitato nei dintorni delle stazioni ferroviarie.

L’ONA ha più volte auspicato che i fondi europei siano utilizzati per ultimare le bonifiche e porre in sicurezza le stesse ferrovie, rispetto a quelle condizioni che hanno provocato la strage di Viareggio.

Questa triste vicenda ricorda quelle delle vittime dell’amianto, anche per gli eccessivi tempi della giustizia.

L’amianto corre lungo i binari: necessaria una nuova strategia per la sicurezza del Paese

La nomina del Prof. Mario Draghi, ove si dovesse tradurre nel Governo del Paese, come auspicato da gran parte dei cittadini, potrà portare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche che sarà fondamentale.

Occorre, quindi, sconfiggere non solo la pandemia sanitaria, ma anche quella economica, e soprattutto quella legata all’efficienza delle nostre infrastrutture e della nostra sicurezza.

L’ONA quindi insiste nel chiedere che siano adottati tutti gli strumenti tecnici, tecnico normativi, progettuali e finanziari, per permettere una maggiore efficienza delle nostre infrastrutture.

Ciò a cominciare dalla sicurezza, oltre che dall’efficienza delle FS.

L’amianto con le sue fibre corre sui binari non solo

La strage di Viareggio è la prova della scarsa attenzione delle FS per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Per tali motivi sarà necessario che il Ministero della Giustizia e il Ministero dei Lavori Pubblici, oltre che dei Trasporti, adottino i doverosi provvedimenti.

Tutela dell’ambiente, della sicurezza, della salute e la capacità infrastrutturale sono un tutt’uno e debbono essere perseguiti anche dal punto di vista programmatico.

La tutela ambientale e della salute passa anche dal principio di precauzione.

Occorre quindi lottare contro ogni forma di rischio, di pericolo, contro ogni danno, per favorire la tutela della salute dell’ambiente, e guardare al futuro. Quindi le ferrovie vanno riformate, per essere potenziate e divenire più sicure.

I minerali di amianto e le loro capacità lesive

Tutti i minerali di amianto hanno capacità di infiammatoria, determinando l’insorgenza di placche ed ispessimenti pleurici. In più, l’asbestosi.

Queste malattie hanno delle conseguenze sul sistema cardiaco e cardiovascolare con il rischio di complicazioni altamente lesive.

Ma non solo, spesso evolvono rispettivamente in tumore della pleura e in tumore del polmone. Queste due neoplasie sono molto aggressive. Il mesotelioma pleurico infatti provoca la morte nel 93% dei casi prima dei cinque anni dalla diagnosi, in una media di 89 mesi. Infatti, è questa l’aspettativa di vita di chi è vittima di mesotelioma pleurico. Così è, anche per il tumore del polmone, per il quale le chances di sopravvivenza sono pari al 12%, nei 5 anni. Le uniche probabilità di sopravvivenza sono quelle di ricevere la diagnosi al primo stadio.

Per non parlare del tumore della laringe, delle ovaie e di altri organi, sia dell’apparato respiratorio che gastro-intestinale. Infatti, va ricordato che l’amianto è un cancerogeno completo. È quindi fondamentale evitare l’esposizione ad amianto, cioè praticare e perseguire la prevenzione primaria.

Strage di amianto in ferrovie dello Stato

Prosegue la strage dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Non solo i tecnici, gli operai, ma anche macchinisti. Infatti, l’uso ubiquitario dell’amianto, sia nelle carrozze ferroviarie che nei locomotori ha avuto tragiche conseguenze.

Sono infatti 619 i casi di mesotelioma censiti dal ReNaM fino al 2015. A questi, si aggiungono altri 150 casi di coloro che hanno abitato nei dintorni delle stazioni ferroviarie. Purtroppo, però, questa è solo a punta dell’iceberg, perché il mesotelioma è il tumore amianto più raro. Infatti, queste fibre provocano anche il tumore del polmone, quello della laringe, e quello delle ovaie. Per queste vi è unanime consenso scientifico sul carattere universale dell’acquisizione della conclusione circa il ruolo dell’amianto.

Poi ci sono tutti gli altri tumori per i quali il dibattito è ancora aperto, e mi riferisco ai tumori della faringe piuttosto che del fegato dello stomaco del colon retto e l’esofago.

Le testimonianze delle vittime e dell’amianto in ferrovie dello Stato

L’ONA News – ONA TV, la televisione dell’Osservatorio Nazionale Amianto ha quindi approfondito il tema relativo all’incidenza dell’uso dell’amianto nel comparto ferroviario. In occasione della diciottesima puntata di Ona.

La trasmissione è stata presentata dal dottor Massimo Maria Amorosini. Gli ospiti coinvolti nel dibattito sono stati:

• L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA;

• La Sig.ra Fosca Antonelli, figlia di Franco Antonelli, dipendente di FS e deceduto a causa di mesotelioma peritoneale. Le FS sono state condannate al risarcimento del danno con l’importo di circa €800.000,00, ma questo solo dopo un lungo procedimento giudiziario. Le Ferrovie, fino in Cassazione, hanno tentato di ribaltare l’esito della condanna. Questo non è giusto e quindi occorre una nuova presa d’atto delle istituzioni sull’obbligo del risarcimento.

• Il Sig. Massimo Alampi, Coordinatore di ONA Reggio Calabria e figlio di Letterio Alampi, dipendente dell’OMECA di Reggio Calabria e deceduto a causa di mesotelioma sarcomatoide;

• Il Sig. Danilo Dilda, figlio di Osvaldo Dilda, macchinista di FS e deceduto a causa di mesotelioma;

• Il Sig. Diego Giordano, Segretario Nazionale di Federpensionati F.A.S.T.;

La puntata può essere consultata al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vQNYRrRV2j0&t=2s

Il ruolo dell’ONA nella lotta contro l’amianto nelle ferrovie dello Stato

Nel tempo l’Osservatorio Nazionale Amianto ha attivato diversi strumenti di tutela in favore dei cittadini e dei lavoratori. Infatti, fin dall’inizio degli anni 2000 si ebbe la drammatica conferma della pericolosità dei minerali di amianto e quindi la necessità delle bonifiche, e al tempo stesso della messa in sicurezza delle vetture ferroviarie.

L’osservatorio Nazionale Amianto ha quindi attivato una serie di azioni giudiziarie per il riconoscimento dei cosiddetti benefici contributivi utili per il prepensionamento e per la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche in godimento.

L’ONA in particolare tutela i lavoratori ai fini del riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata e dell’indennizzo Inail.

Sul finire degli anni’80, quando la strage di amianto era già in corso, sorse la necessità di porre in sicurezza i rotabili ferroviari.

Solo con l’intervento del Dottor Beniamino Deidda, già pretore di Firenze, successivamente procuratore generale, ebbero inizio le attività di bonifica.

Inizialmente attivò le indagini presso la pretura di Firenze, poi l’azione si sviluppò nella verifica delle condizioni di lavoro presso l’Isochimica di Avellino. Successivamente, anche grazie all’impulso dell’Avv. Ezio Bonanni si dette vita alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e ad una serie di azioni giudiziarie per il risarcimento del danno.

Perché questa strage di malattie tumorali tra i lavoratori ferroviari?

In realtà l’elevata incidenza di casi di tumore non riguarda soltanto i ferrovieri. Infatti, anche coloro che abitano nei dintorni delle stazioni ferroviarie subiscono dei danni dovuti alla presenza di amianto.

Poi ci sono tutte le vittime degli stabilimenti che hanno lavorato per le FS.

Ci riferiamo, tra i tanti, all’OMECA di Reggio Calabria, alla Breda di Lucca, alle Officine Stanga di Padova.

Quindi, sono vittime dell’amianto tutti coloro che hanno comunque lavorato nel settore dei rotabili ferroviari con presenza di amianto.

Dunque, è necessaria la tutela delle vittime dell’amianto. L’ONA fornisce un servizio di consulenza legale gratuita, con il numero verde amianto 800 034 294.

Poi tutti gli altri cancerogeni come l’olio di creosoto, utilizzato nel rivestimento delle traversine, o anche i fumi di scarico dei motori diesel, e residui della combustione per l’utilizzo di strumenti tecnici, come anche le brecce, che erano realizzate con gli scarti della miniera di Balangero. Possiamo affermare che nel contesto di FS, vi era un vero e proprio cocktail di cancerogeni che determinava un rischio sinergico e moltiplicatore per l’insorgenza di patologie quali tumore del polmone, tumore della faringe etc, che hanno nella loro multifattorialità un loro comune denominatore: l’amianto.

Per questi motivi, oltre al risarcimento danni vittime amianto, è necessario bonificare e ammodernare tutte le strutture.

Quindi è fondamentale e si auspica che ci sia, in vista del nuovo Governo, una forte iniziativa di bonifica dell’amianto e messa in sicurezza, nelle FS, come in tutti gli altri settori produttivi e infrastrutturali.