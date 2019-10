Analizzare per capire

L’articolo “Il declino (ignorato) dei Partiti” di Sabino Cassese, sul Corriere della Sera di mercoledì scorso, ha evidenziato le caratteristiche delle Forze politiche, delle quali, solo 5 su 49 hanno la parola partito nella denominazione ufficiale. Inoltre, solo uno, di quelli rappresentati in parlamento la conserva. La sua lettura, oltre a gustarla, ha provocato in me delle fantasiose considerazioni. Intanto, con piacere, ho letto, che il concetto “partiti monovalenti”, da me, espresso diverse volte, è uguale a “single issue politics” americano.

Spinto a capire l’origine del declino, la fantasia ha preso il sopravento e ha partorito il seguito del mio articolo. Ho trovato nei nomi delle associazioni, che per quanto innanzi scritto, non posso chiamare Partiti, la spiegazione. Forza Italia mi fa pensare a un tifoso, che guarda giocare la squadra del suo cuore e, gridando, la incita a rendere di più. Oltre al costo del biglietto, non ha altre spese e, per darsi un tono, va gridando ”Forza (Avellino)”. Quando una persona dice “Forza Italia” non evoca un programma politico. Veniamo ai 5Stelle. Volevano apparire difensori del “bene comune”, ma non riuscivano a trovare le parole da utilizzare per la ragione sociale del movimento. Volsero gli occhi verso il cielo stellato e presero 5Stelle, non sapendo che la Stella Polare è una. Sono finiti con la testa tra le nuvole. Dopo tangentopoli, i figli del compromesso storico, non riuscivano a trovare la sintesi tra la mentalità democristiana e quella comunista.

All’aspirante americano Veltroni scappò l’espressione “I CARE” e gli sbandati andarono con la mente negli Stati Uniti e partorirono “Partito Democratico”, senza un obiettivo chiaro. Nella parola Lega c’è storia sociale. Era stata scelta da categorie maltrattate dai padroni, come le Mondine, le cui condizioni ispirarono il film “ Riso amaro” con Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Le condizioni di lavoro era cattive e i padroni ne abusavano. Nacque l’esigenza di unirsi in Lega. Usavano la parola per lottare e per cantare. Se Bossi e C scelsero la parola Lega, avevano dei nemici contro i quali lottare, con riti pagani (acqua del PO) e religiosi (rosario). Chi erano e chi sono? Siccome all’inizio, si chiamava Lega Lombarda, i nemici dovevano essere i non Lombardi. Dopo utilizzarono la denominazione Lega Nord. Quindi, il nemico doveva essere il SUD. Poi, c’è LEU, liberi e uguali. Sorge spontanea la domanda: Da chi e a chi? Da se stessi e uguali a se stessi? Fratelli d’Italia fa pensare a una Congrega paesana. I soci indossano il saio e il cappuccio e seguono funerali e processioni. Per manifestarsi ci devono essere morti o ricorrenze religiose. Italia VIVA, sembra la traduzione di Forza Italia.

Forse Renzi pensa che, la sua intelligenza, attragga più di Berlusconi. Forza Italia e Italia VIVA non chiedono impegno, è il Paese che deve essere in salute o capace di sopportarle. Per i Verdi è normale essere verdi dalla rabbia per i guai che fanno gli altri. Se, come si legge nel libro del giornalista Faenza, la Camorra li considerava suoi alleati, un motivo ci doveva essere. Guardare, invocare, ma senza ostacolare. Le forze politiche si giudicano anche dalle radici culturali e dagli ideali o dalle ideologie, che dimostrano di coltivare. Dalle radici, che tenevano inchiodate alla società valori cristiani e socialisti, siamo passati a quelle dei fiori di bosco, dei gruppi attuali. Dal Rerum Natura, dal Capitale, dagli studi di Owen, di Proudhon e degli altri socialisti utopisti inglesi siamo passati ai festini di Arcore, alle comiche grilline, alle speculazioni di Casaleggio, all’imitazione della Giovanna d’Arco ( Meloni), a Matteo con la maglietta, all’ insignificante Grasso e alla Leopolda . La D.C, il PSI, il PCI, il PLI, il PRI e il PSDI avevano modelli di società da perseguire. I gruppi attuali procedono all’insegna del “dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Le caratteristiche dei Partiti e della aggregazioni cosiddette politiche si capiscono anche dai loro fondatori. I Partiti ebbero De Gasperi, Nenni, Togliatti, Saragat, La Malfa, Malagodi, Pertini, Moro, ecc. e le ragioni sociali erano DC, PSI,PCI, PLI, PRI, PSDI.

I fondatori delle Forze attuali, i cui nomi fanno ridere, non sono nemmeno “nani sulle spalle di giganti”. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Qualcuno parla di deriva venezuelana. Prima i poteri economici avevano soggezione dei Politici, mentre oggi fanno i Pupari e muovono i pupi politici. Intanto, gli italiani non percepiscono un futuro sereno e ripetono l’espressione dello scrittore Marcello D’orta : “Io speriamo che me la cavo”.

Luigi Mainolfi