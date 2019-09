Anche in Tunisia si afferma il voto di protesta, dopo Essebsi

Definire sorprendenti i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Tunisia che, domenica 15 settembre dovevano indicare il successore di Beijd Caid Essebsi, venuto a mancare quattro mesi fa, è sicuramente veritiero. Sono stati clamorosamente sconfitti tutti i rappresentanti dei tradizionali partiti di governo a cominciare da Ennahada ma anche quelli laici come quello del Premier Chahed. Ai primi due posti si sono piazzati, rispettivamente con il 19 e il 15 per cento dei suffragi il giurista Kais Saied e il magnate tv Nabil Karoui, arrestato recentemente per frode fiscale e attualmente in carcere.

Questi due andranno al ballottaggio nel mese di ottobre.

Un voto chiaramente di protesta contro l’establishment, derivato sicuramente dalle spaccature del partito laico dopo la morte di Essebsi ma anche dall’aggravarsi della situazione economica con un forte aumento della disoccupazione che ha penalizzato il partito islamista moderato. Inoltre hanno pesato la grande polverizzazione del voto con ben 26 candidati e il fatto della bassa percentuale di votanti, circa il 45%,1 e dell’alto numero di schede bianche con larghe fasce della società civile che non si sono sentite rappresentate da nessun candidato. Più che la vittoria del populismo queste elezioni hanno rappresentato un campanello d’allarme per i partiti tradizionali prima delle prossime e vicine elezioni politiche. Certo i due che andranno al ballottaggio hanno certamente una visione della politica completamente diversa. Saied, professore universitario, rappresenta un ritorno ai valori tradizionali, con da una parte la volontà di puntare a dei servizi accessibili alle classi più deboli ma anche all’introduzione della pena di morte e alla condanna dell’omosessualità. In campo internazionale Saied risulta forte sostenitore del popolo palestinesi e dei movimenti di libertà dei popoli arabi. Karoui, invece, viene dal mondo liberale tunisino, con una visione imprenditoriale derivata anche dal suo lavoro ma attento ai problemi dei poveri e bisognosi con una visione di tipo assistenziale ma che ha fatto breccia soprattutto nelle fasce meno protette della popolazione. Favorevole a un dialogo sempre più intenso con l’Europa si è più volte dichiarato sostenitore della nuova Costituzione tunisina e dei diritti democratici in essa contenuti. Sara’ anche importante vedere se sarà presto scarcerato per poter affrontare da uomo libero la campagna elettorale per il ballottaggio e anche per risolvere uno spinoso problema giuridico in caso d’elezione.

L’Europa non può che seguire con estremo interesse questa ulteriore fase di evoluzione della politica tunisina che dopo la rivoluzione dei gelsomini che ha detronizzata Ben Ali’, attualmente rifugiatosi in Arabia Saudita, ha intrapreso con decisione la strada della democrazia e della libertà.



Alessandro Perelli