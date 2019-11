Anci. Maraio, auguri ai sei socialisti eletti nel Consiglio

Sono sei gli amministratori socialisti entrati a far parte del Consiglio nazionale dell’Anci. “Una bella notizia per una forza politica come la nostra che ha fatto del buongoverno delle città la sua bussola da sempre”- ha commentato Enzo Maraio, segretario del Psi, che ha partecipato ai lavori dell’Assemblea in corso ad Arezzo insieme al responsabile degli Enti Locali del Partito, Fabio Natta. “La prova che i nostri amministratori, nelle proprie città, hanno fatto e continuano a fare bene il proprio lavoro, al servizio della comunità. Siamo felici della rielezione di Antonio De Caro alla presidenza dell’Anci – ha aggiunto – e a lui va l’augurio di buon lavoro da parte di tutti i socialisti. Si apre tra noi una bella stagione di collaborazione”- ha aggiunto. Per il Responsabile Nazionale Enti Locali, Fabio Natta “le nomine elettive ottenute dagli amministratori socialisti da parte dei loro colleghi di tutta Italia sono un riconoscimento al lavoro da loro svolto con impegno e un premio alla grande tradizione amministrativa socialista. È una grande e meritata soddisfazione che ci stimola ulteriormente nell’affrontare le tante sfide a cui noi socialisti siamo chiamati ogni giorno.” Gli amministratori socialisti eletti sono:

Enzo Bagini, Sindaco di Albanella;

Fabio Natta, Sindaco di Cesio;

Elisa Ratti, Consigliere Comunale di Lissone;

Michele Santarelli, Consigliere Comunale di Sansevero;

Giovanni Papasso, Sindaco di Cassano allo Ionio

e Massimo Seri, Sindaco di Fano eletto da Anci Marche.