Anci. Sindaci socialisti sostengono Antonio Decaro

Il Psi sostiene la candidatura di Antonio Decaro, sindaco di Bari, alla presidenza dell’Anci. Un documento, promosso dal Segretario del Psi, Enzo Maraio e dal responsabile Enti Locali del Partito e sindaco di Cesio, Fabio Natta, inviato stamane a Decaro in vista dell’imminente assemblea nazionale Anci, è stato sostenuto e sottoscritto da oltre cinquanta sindaci socialisti di tutta Italia. Tra le firme compaiono quelle di Massimo Seri, sindaco di Fano; Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello e presidente della provincia di Perugia; Livio Valvano, sindaco di Melfi; Pasquale Loiacono, sindaco di Conversano, Enrico Franza, Sindaco di Ariano Irpino, Roberto De Donatis, sindaco di Sora e Marina Lombardi, sindaco di Stella(SV), città natale di Sandro Pertini. Nel documento si ribadisce ‘l’apprezzamento per il lavoro svolto sotto la presidenza appena conclusa, reso ancor più meritevole dal complesso lavoro cui i comuni devono far fronte quotidianamente”. Il Psi sarà presente con tanti dei suoi numerosi amministratori locali all’assemblea dell’Anci del prossimo 19 novembre ad Arezzo.