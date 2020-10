ANCORA EMERGENZA

Con 138 voti favorevoli, 2 contrari e12 astenuti, il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il voto è avvenuto dopo le comunicazioni del ministro della salute, Roberto Speranza, sulle misure di contenimento del Covid. La risoluzione, fra l’altro, chiede l’estensione in tutta Italia dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e di verificare “la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione”, compreso “il potenziamento del sistema di tracciabilità dei contagi”.

Manca per due volta alla Camera il numero legale sulla risoluzione di maggioranza sulla gestione della pandemia. Una volta per 15, l’altra per 8 voti. Il entrambi i casi il centrodestra non ha partecipato al voto per far mancare il numero legale. Alla fine la seduta è rinviata a domani. Sono 41 i deputati della maggioranza posti in quarantena, che quindi non possono partecipare alle sedute. Il centrosinistra chiede che siano considerati ‘in missione’ e quindi tolti dal computo del numero legale, come era già stato fatto a marzo per i deputati delle zone rosse. In serata, il Cdm approverà la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza. Stamane il ministro della Salute ha presentato il provvedimento. “L’emergenza non è finita”, “ora dobbiamo alzare il livello di guardia”. Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il quadro internazionale, europeo e nazionale segnala una mutazione di fase rispetto ai mesi passati” dice Speranza, ricordando che “nel mondo ci sono stati più di 35 milioni di contagiati e un milione di morti”. “L’Italia è tra i grandi Paesi europei, insieme alla Germania, che sta reagendo meglio a questa seconda ondata. Ma sarebbe sbagliato pensare di esserne fuori. Sarebbe una valutazione priva di fondamento” avverte Speranza, invitando a non farsi illusioni di questo tipo.

Infatti, “c’è una fase di peggioramento oggettivo: l’Italia sta meglio” rispetto ad altri Paesi europei “ma da 9 settimane i numeri sono in crescita” in tutta Italia. “A febbraio, marzo e aprile il virus – ricorda infatti il ministro – aveva colpito un pezzo d’Italia circoscritto, la Lombardia e alcune aree del Nord. Oggi non c’è più una dinamica di territorialità. I numeri segnalano una crescita diffusa e generalizzata che tocca tutti i territori. Nessuna Regione può sentirsi fuori dai rischi”.