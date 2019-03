Altre grane per Trump: intralcio alla giustizia e corruzione

La Commissione Giudiziaria della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, ha avviato un’inchiesta nei confronti del presidente Donald Trump per intralcio alla giustizia, corruzione e abuso di potere. Il presidente della commissione, il democratico Jerry Nadler, ha annunciato di aver richiesto di poter ottenere documenti utili all’indagine a 81 tra persone e organizzazioni che hanno legami con Trump: tra questi ci sono i figli di Trump Donald Jr e Eric, il genero Jared Kushner, il direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg, l’ex procuratore generale Jeff Sessions, l’ex avvocato della Casa Bianca Don McGahn, l’ex direttore delle comunicazioni Speranza Hicks, l’ex stratega di Trump Steve Bannon e il fondatore di Wikileaks Julian Assange.

Nadler ha detto di voler agire rapidamente “per raccogliere queste informazioni, valutare le prove e seguire i fatti in piena trasparenza per il popolo americano”: tutte le persone coinvolte nell’inchiesta avranno tempo fino al 18 marzo per rispondere alla richiesta.

La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha commentato la notizia definendo “vergognoso” l’operato della Commissione e ha detto che Nadler e gli altri democratici stanno cercando di rastrellare informazioni alla cieca perché “sono terrorizzati dal fatto che la loro falsa narrativa sui rapporti tra Trump e la Russia si stia sgretolando”.