Andiamo oltre

Non credo che con una riedizione tout court della Rosa nel Pugno si sia raggiunto l’obiettivo, ma debba rappresentare un primo tassello per costituire un necessario e nuovo soggetto politico più ampio, che non può che guardare all’Europa.

In una situazione così drammatica, in Italia e non meno fuori da essa, la “cornice” non può essere liquidata come dettaglio ma assume carattere di contenuto e prospettiva.

Nostro dovere (come PSI) è ricercare la collaborazione più ampia e duratura con altre realtà, non semplici accrocchi o cartelli elettorali della durata impercettibile, ma un serio e credibile progetto politico che vada a colmare un’ampia lacuna nel panorama politico italiano, intercettandone il consenso e che il PD (oggi) non è più in grado di soddisfare.

Non ci possono essere oggi troppi piccoli soggetti che guardano all’Europa ed in concorrenza tra loro, l’elettore, il cittadino non capirebbe e giustamente!

Se si guarda alla costruzione di un’Europa migliore di quella odierna, più vicina allo spirito dei padri fondatori e meno alla grande finanza e alle multinazionali, non si può pretendere di farlo in ordine sparso, perché in questo modo si favorirebbero quelle forze nazionaliste che oggi già godono di troppo consenso in giro per l’Europa e anche oltre.

L’Europa dei cittadini unita, che piaccia o meno, rimane quell’orizzonte minimo irrinunciabile. Necessario è voltarsi al secolo breve per comprenderne le ragioni.

Il partito socialista italiano non può oggi permettersi di essere ancora una volta attendista, per cercare di capire chi e cosa si muove, ma ha il dovere, oggi più che mai (forse è l’ultima occasione!) di “sporcarsi le mani” per essere non più semplice pungolo, ma farsi attore attivo nella costituzione di un soggetto europeista, cercando una sintesi tra i propri valori socialdemocratici, europeisti e riformisti con quelli dei movimenti civici, le associazioni dei sindaci di Pizzarotti e dei verdi, una parte di più Europa, il manifesto di Calenda e quelle aree intermedie della sinistra che si erano aggregate attorno a Pisapia. Quella è l’area e quello è il soggetto, una sorta di chiara tasversalità nel campo del progressismo sostenibile. Tutto ciò, in assoluta autonomia (almeno per ora) dal PD, oramai da troppo tempo impegnato e logorato sul fronte delle dinamiche interne e lontano dalla gente e dai bisogni, nonché responsabile di aver consegnato, nonostante il lavoro svolto dagli ultimi governi, l’Italia a degli illiberali.

Un invito quindi ai dirigenti e militanti a considerare che il prossimo futuro del nostro PSI non sia né un simulacro, né la lunga coda dell’elaborazione di un lutto, ma il motore di un’utile nuova avventura.

Paolo Trovato