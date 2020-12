Iniziamo con il dire che l’assoluzione della Sindaca Raggi è una buona notizia per la città. Significa che non è stato commesso alcun illecito in Campidoglio. Come Socialisti siamo e sempre saremo garantisti.

Ora la Sindaca è legittimata, dentro il suo partito, a correre alle prossime amministrative ed è lì che la batteremo, alle urne, sul piano politico, non nelle aule di un tribunale.

Siamo sempre più convinti che il suo tempo amministrativo sia finito e a questo seguirà una competizione elettorale appassionante che, speriamo, ponga al centro il cittadino e non meccanismi di palazzo lontani anni luce dalle esigenze delle romane e dei romani.

Adesso, ancora di più di prima, dobbiamo essere tutti uniti contro le destre per prendersi Roma alle prossime elezioni.”

Andrea Silvestrini

Segretario PSI Roma Federazione metropolitana.